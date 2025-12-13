冒紅疹以為蟲咬 竟是水痘作祟

今年8歲的小慈日前至南部旅遊，返家後發現四肢和身上出現許多紅疹，爸爸懷疑是在鄉間被蚊蟲叮咬，但持續2、3天都沒有消失。就醫檢查後，發現喉嚨略為紅腫，臉上、軀幹及四肢出現許多紅色丘疹及少許透明小水疱，診斷為水痘感染。

書田診所小兒科主任醫師蘇軏表示，小慈出現紅疹期間，也出現流鼻水症狀，但未出現發燒、咳嗽或頭痛症狀。因為曾接種一劑水痘疫苗，症狀較輕微，給予藥物治療並建議在家隔離休養，4天後回診追蹤時大部分病灶均已結痂。

蘇軏說明，水痘症狀會從頭皮、臉、軀幹開始出現皮疹，向四肢蔓延，形態最初是紅色丘疹，有時會被以為是蟲咬或過敏，接著才逐漸變成水疱，看起來像「玫瑰花瓣上的露珠」，再來水疱會乾掉結痂，可能伴隨發燒、倦怠及頭痛症狀。水痘傳染力極強，可藉由接觸、飛沫及空氣傳播，潛伏期約2周。

蘇軏指出，台灣2004年起針對滿一歲幼兒全面施打一劑水痘疫苗，據統計，兒童施打一劑水痘疫苗的保護力大約86％，即使接種過疫苗，少數人還是會得到水痘；若自費接種第二劑水痘疫苗，保護力可提高至98％。打過水痘疫苗者得到水痘，症狀通常很輕微，較少發燒、身上只有少數皮疹與水疱，併發症發生機率也較低，經症狀治療、適當休息即可。

不過，成人感染水痘症狀常比孩童嚴重，偶爾會出現肺炎、腦炎、繼發性感染等嚴重併發症。蘇軏表示，若成人感染應積極治療，同時建議未曾接種疫苗且沒得過水痘者，就診評估是否接種疫苗。

蘇軏提醒，水痘病毒傳染力很強，在出紅疹前5天至所有病灶結痂為止都有傳染力，即使症狀不嚴重也應加強清潔，盡量在家休息不要出入公共場所，避免傳染給更多的人。