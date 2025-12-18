冒險不能戴假睫毛？IGN編輯吐槽《古墓奇兵》新蘿拉，網友反酸：打恐龍就很科學？

Amazon Game Studio 宣布經典動作冒險系列《古墓奇兵》重製版《古墓奇兵：亞特蘭提斯遺跡》（Tomb Raider: Legacy of Atlantis）預計於 2026 年正式推出。網路上針對重製後的新蘿拉各有意見。其中知名主持人同時也是 IGN 編輯的 Stella Chung，對新蘿拉的評論引起社群熱議，她質疑：「誰搏命會戴著假睫毛？」

蘿拉戴假睫毛引起討論。（圖源： Tomb Raider: Legacy of Atlantis）

Stella Chung 在 X（推特）上發文提到重製版中蘿拉的妝容設計太過突兀，看起來像是「反覺醒」、「把遊戲角色改成性感模樣的修圖照」，讓她不清楚這到底是不是一個玩笑，接著說：「你說她搏命求生，卻還戴著一副濃密假睫毛？」

對於 IGN 編輯的吐槽，許多網友並不買單，強調遊戲造型往往是為了風格呈現，而非完全追求現實邏輯：「這是一個手臂像掃帚握把細的女孩與恐龍戰鬥，而你卻在抱怨睫毛？」、「因為《古墓奇兵》的核心從來就不是真實，而是勵志的英雄主義」、「因為遊戲的女人漂亮回歸，引起一些人部開心了」、「我聽到某些人心碎的聲音了」、「真實的遊戲不會讓你拿雙槍打恐龍，還一邊後空翻」、「女人０討厭其他漂亮女人，也最愛霸凌其他女人」

面對排山倒海的網友回應，Stella Chung 隨後也在同一串貼文中回應網友，認為《古墓奇兵：亞特蘭提斯遺跡》的預告和睫毛都太充滿「男性凝視」。最後看到大家幾乎一面倒的批評她，又寫下：「看到我在這篇貼文中點名的那些玩家，因為我開了個關於這位虛構人物假睫毛的笑話就氣得跳腳，實在是太好笑了。感謝你們親自證明了我的觀點」