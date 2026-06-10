冒險前先來杯咖啡 《失落的方舟》首度攜手黑沃咖啡推期間限定活動

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《失落的方舟：LOST ARK》首度攜手黑沃咖啡，推出期間限定聯名活動。（記者楊文琳翻攝）

記者楊文琳/台中報導

冒險家集合，出發前先補一杯咖啡！電玩遊戲《失落的方舟：LOST ARK》首度攜手黑沃咖啡，推出期間限定聯名活動，於黑沃咖啡指定門市推出聯名包裝、專屬聯名套餐、滿額贈活動與限定聯名藝伎咖啡禮盒，特定門店更限時化身為主題門市，邀請玩家走進現實世界中的「冒險補給站」，享受專屬於阿克拉西亞的藝伎咖啡時光。

「失落的方舟：LOST ARK × 黑沃咖啡」期間限定聯名活動自即日起至6 月18日，於黑沃咖啡指定門市推出聯名包裝、專屬聯名套餐、滿額贈活動與限定聯名藝伎咖啡禮盒；此次聯名以「Hero With Coffee」為核心概念，將遊戲中的冒險、覺醒與BUFF語彙，轉化為黑沃咖啡陪伴日常的品牌語言。對玩家而言，進入副本前需要補給；對每一位在生活與工作中持續挑戰任務的人來說，一杯好咖啡，也能成為重新集中心神、喚醒狀態的日常BUFF。

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活動期間，消費者購買指定飲品，即可獲得《失落的方舟：LOST ARK》聯名杯身或熱飲杯套；單筆消費達指定門檻，還可獲得遊戲虛寶卡、限定徽章與隨機收藏卡包等聯名贈品。黑沃咖啡也同步推出期間限定聯名套餐，購買套餐即可獲得遊戲虛寶卡、限定徽章、聯名點餐插卡與隨機收藏卡包，讓玩家從點餐開始就進入冒險補給模式，把咖啡時光變成一場可收藏、可打卡、可分享的聯名體驗。

活動另一大亮點是黑沃咖啡推出限定聯名藝伎咖啡禮盒，將品牌擅長的精品咖啡風味，與《失落的方舟：LOST ARK》的奇幻冒險世界觀結合。禮盒集結四款風味各具個性的藝伎咖啡，從清亮花果香到醇厚酒香調性，呼應玩家在遊戲中選擇不同職業、展開不同冒險路線的樂趣。其中，「白藝伎」以水洗、中淺焙呈現橙花、柑橘、藍莓與太妃糖香氣，風味明亮細緻，像是冒險啟程時的一道清新光芒；「黑曜藝伎」結合水洗與日曬處理，以中深焙展現比利時巧克力、榛果、香木與焦糖調性，口感厚實沉穩，帶有如黑曜石般深邃的層次；「微醺藝伎」以水洗與酒香日曬處理，透過中焙呈現酒釀巧克力、巨峰葡萄、藍莓果醬與紅酒氣息，適合偏好成熟果香與酒香韻味的咖啡愛好者；「蜜桃藝伎」則以特殊發酵水洗與中淺焙詮釋橙花、水蜜桃、夜息香與白柚香氣，風味柔和甜美，帶來清爽而優雅的尾韻。

為了讓玩家更沉浸於聯名氛圍，黑沃咖啡南京復興店於活動期間限時打造為《失落的方舟：LOST ARK》主題門市。店內設置角色主題形象展示與專屬拍照打卡區，將阿克拉西亞的冒險氛圍帶進咖啡空間。玩家不只可以品嘗聯名飲品與藝伎咖啡，也能在門市留下屬於自己的冒險紀念，讓線上遊戲世界延伸到真實生活場景。