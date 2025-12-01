冒險實境跨3洲 台灣珍奶登吉力馬札羅做國民外交

（中央社記者洪素津台北1日電）冒險實境節目「上山吧！台灣隊」橫跨歐、亞、非3大洲拍攝，主持人楊盛堯將台灣珍奶帶上非洲吉力馬札羅山，做國民外交，但因體力透支而落淚，仍撐著在高山上煮珍奶。

「上山吧！台灣隊」今天舉辦首映會，主持人雷艾美、蕭志瑋（八弟）、黃仕傑（阿傑）、楊盛堯（MAX）、陳彥博、郭泓志、文姿云、吳佳穎、蕭俊文、登山顧問雪羊等人出席首映會，分享拍攝的困難與所見所聞。

提到有趣的事，主持群一行人在非洲吉力馬札羅山，分享台灣味給世界各地的朋友，包含鯖魚罐頭、珍珠奶茶都是國民外交的絕佳媒介。

楊盛堯喊話要讓台灣珍奶「成功攻頂」，但他在海拔5000公尺時因體力透支，邊走邊哭，隊友八弟安慰，楊盛堯收拾心情教八弟煮珍奶，兩人淚中帶笑，八弟鼓勵說：「沒有人可以取代你做的珍奶的味道。」

雷艾美分享這趟跨越歐、亞、非3大洲的極限旅程，不僅是挑戰體能，更是挑戰內心深處的恐懼，「壓力巨大，我與八弟、製作人都『壓力夢』連發，在攀登馬特洪峰前一晚，還夢到黃仕傑從山上摔下。」她表示，節目核心並非征服山峰高度，而是「克服內心害怕，用什麼態度面對每一個難關」。

郭泓志這次雖然未參加非洲行程，但光是聖稜線就已軟腳，行走在懸崖邊的時候，腦中全是家人，「我第一天晚上就躲在睡袋裡流眼淚，擔心無法回家，這一路上最大的挑戰就是克服恐懼。」

吳佳穎坦言，在第一次攀岩訓練時就閃過「生離死別」的畫面，真正踏上結繩隊走在非平地時，更是不斷邊走邊發抖。她告訴自己「恐懼來自未知」，靠著不斷自我對話克服心魔。

「上山吧！台灣隊」將於4日晚間10時在三立都會台首播，同日晚間11時同步上架於台灣大哥大MyVideo與中華電信HamiVideo雙平台。5日晚間10時可於華視頻道收看，7日晚間8時在「上山下海過一夜」YouTube頻道推出，陸續也將在馬來西亞、新加坡等地播出。（編輯：管中維）1141201