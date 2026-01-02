冒雨傳愛！台北大稻埕新年快閃行動 分送2500本《快樂之道》溫暖人心

▲台灣快樂之道協會於元旦大稻埕舉辦「大稻埕快樂之道快閃活動」

【記者 沁諠／台北 報導】為迎接新年並傳遞正向能量，台灣快樂之道協會於元旦當日，在台北大稻埕迪化街年貨大街舉辦「大稻埕快樂之道快閃活動」。現場由近 50 位志工兵分多路走入人潮，於短時間內發送約 2,500 本《快樂之道》小冊子，將誠摯的祝福與關懷帶給來往民眾，為熱鬧的節慶街區注入一股溫暖的人文氛圍。

活動當日台北天氣濕冷且細雨綿綿，仍澆不熄志工們的熱情。志工穿梭於迪化街年貨大街沿線，主動向民眾分享生活指引，吸引不少家庭與年輕學生駐足了解，紛紛表達認同與支持，現場互動熱絡。在地邱董事長亦熱心提供場地作為行動據點，並貼心為志工準備熱食暖身，透過地方鄰里的具體支持，讓這份公益行動得以順利圓滿完成。

台灣快樂之道協會執行長張玄諭表示，《快樂之道》是由作者 L. 羅恩 賀伯特所撰寫的非宗教性著作，書中以簡單易懂的生活道德指南，鼓勵人們在日常生活中實踐尊重、關心與責任。其中開宗明義提到的「你的生存對我很重要」，傳達出每一個人的生活狀況都彼此影響、息息相關。台灣快樂之道協會指出，當更多人願意從自身做起，社會便能逐步累積正向循環，帶來穩定而持續的生命力。

▲志工透過親手發送手冊建立人與人之間的溫暖連結

協會進一步強調，選擇在人潮匯聚的年貨大街進行快閃分享，是希望在繁忙的年節氛圍中，讓正向理念自然融入民眾的日常互動，提醒人們即使身處人群之中，也能彼此多一分關心。透過走入人群、貼近生活的行動，能讓民眾重新感受到公共空間中人與人之間的溫度。此次活動榮譽理事長黃月裡全程參與，率領志工以實際行動陪伴社會，展現協會傳遞關懷的用心。

台灣快樂之道協會最後表示，未來仍將持續透過走入社區、貼近民眾的方式，推廣人人都能實踐的生活原則。期待在新的一年，能凝聚更多社會大眾的善意與理解，為台灣注入更多正向與溫暖的力量，共創和諧美好的社會。（照片記者沁諠翻攝）