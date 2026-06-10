＂冒雨抓車手＂場面驚險 嫌犯一度倒車欲衝撞突圍

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中部中心／綜合報導

台中市西屯區，10日上午警方與一名遭詐騙的受害民眾合作，誘出收錢車手，沒想到，逮捕過程中，車手一度倒車衝撞員警，試圖脫逃，六名員警一擁而上，擊破車窗將人拉出車外壓制在地，成功保住被害人30萬元。





中警冒雨抓車手場面驚險 嫌犯一度倒車欲衝撞突圍

民眾遇詐聯手警方誘出車手 嫌犯猛踩油門試圖逃脫（圖／翻攝畫面）









紅衣女子，打開車門，坐上銀色自小客車，前方喬裝民眾的員警，伺機靠近拉住車門，車內駕駛，眼見苗頭不對，油門一踩，另一名員警，試圖用機車，擋住去路。攔車過程，員警險些摔倒，駕駛相當狡猾，一度倒車試圖衝撞突圍，六名員警，一擁而上，左右包抄，利用擊破器，撞擊破窗，將人拉出車外，強勢壓制。

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中警冒雨抓車手場面驚險 嫌犯一度倒車欲衝撞突圍

台中市協和派出所副所長丘易達說明逮捕詐騙集團車手案情（圖／翻攝畫面）









詐騙集團，全民痛惡，阿姨反應，再真實不過了，原來是受害婦人與警方合作誘出車手，來個甕中抓鱉。圍捕場景，發生在台中市西屯區福科路上，10日上午11點多，民眾直擊，六名員警偽裝路人，冒雨抓車手，警匪對決，十分驚險。警方表示，被害人誤信網友，陷入虛擬幣投資陷阱，投進資金後，驚覺有異，及時醒悟，報警求助，順利引蛇出洞，逮捕車手，保住30萬。





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