冒雪投票太危險！鳥取縣11個投票所「提早2小時」關閉

日本眾議院選舉今天投票，但受到強烈寒流與大雪影響，部分地區因氣候嚴寒，臨時調整投票時間，其中鳥取縣11處投票所將提早2小時關閉，以免民眾太晚投票發生危險。

綜合日媒報導，鳥取縣選舉管理委員會表示，因夜間降雪恐影響行車與行走安全，決定提前關閉部分投票所，「考量夜間前來投票民眾的安全，若維持原定時間，恐產生風險，因此不得不做出調整。」

根據說明，鳥取縣三朝町11處投票所，原定投票至當地時間晚間8時（台灣時間晚間7時），但決定提前2小時至當地時間下午6時關閉，包括第1、2、3、4、6、8、9、12、14、15與20投票區。縣選委會也呼籲選民事前確認投票時間，「避免白跑一趟」。

另一方面，日本總務省公布最新投票數據顯示，截至下午2時，日本全國平均投票率為16.05％（不含提前投票等），較2024年10月前一次眾議院選舉同期下滑3.07個百分點。前次選舉最終整體投票率為53.85％。總務省指出，儘管部分地區天候不佳，但投票作業整體仍維持正常進行，「請有投票權的民眾，在安全無虞的前提下踴躍行使公民權利」。

