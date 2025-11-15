冠佑出頭天了！正妹女兒獨當一面 小玫瑰踩場五月天卡C位

【緯來新聞網】「五月天」這次帶著5525＋1主題25週年巡迴演唱會《回到那一天》已來到第124場，昨（14日）到上海體育場，其中提到〈胎音〉這首歌，裡頭錄製到「小玫瑰」劉芯妤的第一聲哭聲，經過了19年，小玫瑰已亭亭玉立，也遺傳爸爸冠佑的音樂基因，阿信說：「獻給上海歌迷特別的禮物，今天不是她的哭聲而是歌聲。」接著，小玫瑰演唱創作歌曲〈朋友而已〉，以及和五月天合唱〈玫瑰少年〉。

冠佑（左）擁抱女兒小玫瑰。（圖／相信音樂提供）

上海最終場，小玫瑰擔任中場嘉賓，跟著知名音樂人李偉菘、李偲菘學音樂，帶著自身創作歌曲初登台，展現穩健台風，同時感謝歌迷在她1歲生日時，透過爸爸的手機為她唱〈生日快樂歌〉。冠佑看著女兒的演出，一臉滿足，最後五月天和小玫瑰圍成圈圈擁抱。



牽著小玫瑰出場前，冠佑在點歌橋點故弄玄虛地說：「我最近手機一直收到一首歌，很想點這首歌，想知道這首歌到底要對我說什麼。」阿信接說：「你很關心她成長過程，身邊有男生離她越來越近，你會忍不住要問她是什麼關係？你打算守護她到幾歲？」



白安帶著第5張全新個人唱作專輯《星期八》到上海擔任開場嘉賓，曾在上海生活過，心心念念蔥油拌麵解嘴饞，她說：「我一直很喜歡電子音樂，希望做一張電子音樂陪伴大家。」《路邊野餐 Summer Tryst》2026新專輯巡迴演唱會將於2026年1月25日台北Zepp New Taipei、3月7日高雄後台Backstage Live舉行。

五月天看著小玫瑰長大，如今一起站上台。（圖／相信音樂提供）

