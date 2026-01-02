冠佑女兒任五月天演唱會嘉賓 同台合唱"我不願讓你一個人"

生活中心／綜合報導

五月天在台中洲際棒球場舉辦演唱會，和粉絲一起迎接2026年。昨天（1日）元旦演唱會，特別嘉賓找來鼓手冠佑的女兒"小玫瑰"，父女倆合體開唱，而爸爸冠佑許下新年願望，除了希望所有喜歡五月天的人都是家人，也希望女兒能離自己近一點。

五月天鼓手冠佑vs.女兒劉芯妤：「我不願讓你一個人，一個人在人海浮沉，我不願你獨自走過，風雨的時分。」同台獻唱"我不願讓你一個人"，唱出父女倆心聲，五月天元旦演唱會，特地邀請鼓手冠佑遠在新加坡求學的女兒小玫瑰擔任特別嘉賓。

廣告 廣告

冠佑女兒任五月天演唱會嘉賓 父女同台合唱「我不願讓你一個人」

冠佑女兒劉芯妤和五月天主唱阿信擁抱。（圖／相信音樂提供）

冠佑女兒劉芯妤：「藏不住的心情，是否已悄悄靠近心底，只是朋友而已，何必太在意。」今年將滿20歲的她，親自作詞作曲，更擔任歌曲製作人，一步步朝爸爸的腳步邁進。五月天主唱阿信vs. 冠佑女兒劉芯妤：「你覺得妳的音樂天份，是遺傳媽媽的還是爸爸的？媽媽都說我的聲音是遺傳她，然後爸爸都說我的聲音是遺傳他，所以其實我也搞不懂，我也不知道，可能是爸爸吧。但我現在這樣一眼看過去，我覺得妳的外表是遺傳媽媽。謝謝！什麼叫謝謝？」在上萬名歌迷面前，和五月天一搭一唱，完全不害羞，展現大將之風，還向乾爹阿信深情告白。

冠佑女兒任五月天演唱會嘉賓 父女同台合唱「我不願讓你一個人」

五月天鼓手冠佑和女兒劉芯妤同台合唱。（圖／相信音樂提供）

五月天主唱阿信 vs. 冠佑女兒劉芯妤：「你還記得兩年前，我跟你躺在那邊看星星，然後你說星星是空拍機。當年18歲，今年20歲，希望妳在音樂的道路上，慢慢、慢慢、慢慢，一步一步地前進。」笑稱跟阿信一起看星星的回憶，展開自己的第二人生。如今再次站上同一個舞台，五月天也送上祝福，陪她在音樂路上繼續前行。

原文出處：冠佑女兒任五月天演唱會嘉賓 父女同台合唱「我不願讓你一個人」

更多民視新聞報導

涼糕哥「月收40萬」遭爆不開發票！本人50字回應嗆聲

寒流來襲！石崇良夜訪街友 衛福部啟動四大關懷措施

廚餘養豬轉型關鍵年 應變中心：首次違規罰40萬、最高罰400萬

