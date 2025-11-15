冠佑寵女兒命令「學長退散」 阿信虧：打算守護她到幾歲

小玫瑰擔任五月天演唱會嘉賓。（圖／相信音樂提供）

五月天《回到那一天》25週年巡迴演唱會來到上海體育場，在五月天25年音樂歷程中，創造了許多里程碑以及動人的回憶，其中2006年發行《為愛而生》專輯中最後一首〈胎音〉，收錄了剛呱呱墜地的「小玫瑰」劉芯妤的第一聲哭聲，經過了19年，小玫瑰已亭亭玉立，也遺傳了爸爸冠佑的音樂基因，阿信說：「獻給上海歌迷特別的禮物，今天不是她的哭聲而是她的歌聲。」

去年《回到那一天》25週年巡迴演唱會上海最終場，由「小玫瑰」劉芯妤擔任開場嘉賓，帶著她的創作初登台，穩健台風備受讚譽，她感謝歌迷在她一歲生日時，透過爸爸的手機為她唱〈生日快樂歌〉，現在她為大家而唱。今年擔任中場賓的她，首唱新曲〈朋友而已〉獻給歌迷，再度用她的精湛演出及作品，證明她的音樂才華洋溢。

冠佑十分疼愛女兒小玫瑰。（圖／相信音樂提供）

牽著小玫瑰出場前，冠佑在點歌橋點故弄玄虛地說：「我最近手機一直收到一首歌，很想點這首歌，想知道這首歌到底要對我說什麼。」阿信接說：「你很關心她成長過程，身邊有男生離她越來越近，你會忍不住要問她是什麼關係？你打算守護她到幾歲？」總要「學長退散」的冠佑回說：「我給她很大的自由，音樂上。」最後五月天和小玫瑰圍成圈圈擁抱，當年擁在懷裡的小玫瑰長大了，延續五月天的音樂，繼續前行。

