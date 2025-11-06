冠心症年輕化 忽視胸悶恐釀大禍





隱藏在胸口的危機，正悄悄威脅現代人健康。近期多家醫院通報，冠心症病患年齡層明顯下降，有30多歲上班族因長期胸悶卻不以為意，最後竟因心肌梗塞緊急送醫。冠心症不再是老年人的專利，生活壓力大、不健康飲食與缺乏運動，都是現代人「心血管超載」的主因。

根據衛福部統計，心臟疾病長年高居國人十大死因前列，而冠心症則是其中最常見的類型。冠心症是因為供應心臟的冠狀動脈狹窄或阻塞，導致心肌缺血甚至壞死，常見症狀包括胸悶、胸痛與呼吸困難等。林口一名39歲科技業工程師，近日工作壓力大、常熬夜應酬，突感胸口劇痛，經送醫檢查後確診為急性冠心症，所幸及時接受心導管手術，成功疏通阻塞血管，才化險為夷。

廣告 廣告

北榮桃園分院心導管團隊即時為病人進行精準檢查與處置

臺北榮民總醫院桃園分院心臟內科林馳揚醫師指出，現代人長時間久坐、飲食油膩且缺乏運動，皆會增加血脂異常與動脈粥狀硬化產生，進而提高冠心症風險。尤其是年輕族群，往往忽視早期徵兆，易導致延誤治療時機。他提醒，40歲以上民眾應定期接受心血管風險評估，若有高血壓、高血脂、糖尿病或冠心症家族史者，更要提高警覺。一旦出現持續胸悶、胸痛，應儘速就醫確認。

林馳揚醫師表示，冠心症的可怕之處在於發作前常無明顯警訊，等到症狀明顯時往往已危及生命。他強調：「心血管疾病預防重於治療。只要建立良好生活習慣並定期檢查，就能大幅降低發病風險。不要等到心痛，才想起健康的重要。」林醫師呼籲全民關注心血管健康，從日常生活中落實保「心」行動。

更多新聞推薦

● 2025富岡鐵道藝術生活節11/22登場 感受鐵道文化魅力