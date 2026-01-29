冠狀動脈99%嚴重狹窄 打通血管救回一命

年近百歲的榮家住民吳伯伯，日前因突發胸悶與呼吸困難，緊急送至台北榮總救治。經檢查發現，其心臟左前降支等主要冠狀動脈出現高達99%嚴重狹窄，診斷為急性心肌梗塞，醫療團隊隨即進行心導管檢查並且置放支架，成功打通阻塞血管。在專業治療與完善照護下，吳伯伯克服呼吸與凝血等多重挑戰，順利康復並返回板橋榮家。

在台北榮總遠距醫療團隊與板橋榮家持續細心追蹤與照護下健康狀況良好。遠距醫療中心執行秘書郭家瑩個管師表示，這個案例不僅展現高齡急重症成功搶救的成果，更是「急性治療」與「出院後長期追蹤」無縫接軌的最佳典範。

為因應高齡化社會日益攀升醫療照護需求，就在陳威明院長及李偉強副院長大力支持下成立「遠距醫療暨雲端照護中心」，並與擁有八百床位規模的板橋榮家展開深度合作，為長者提供即時且優質的醫療服務。由中心主任張世霖醫師領軍，親率醫療團隊前往板橋榮家進行義診，為住民進行心血管健康篩檢。

針對罹患心血管疾病的一百多位住民，與榮家醫務室醫師密切合作，量身打造個人化照護方案，納入遠距照護系統，進行持續性健康追蹤，將醫療關懷的防線向前推進，主動為高齡長者的健康保駕護航。

展望未來，北榮持續攜手各醫療合作夥伴，秉持「距離不減關懷，科技傳遞溫暖」初衷，讓智慧醫療成為長輩每日都能感受到的安心與溫暖，並規劃逐步將此遠距照護模式延伸至更多場域。