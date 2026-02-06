冠軍之路票房逾8千萬 蕭副總統：讓世界聽見台灣

（中央社記者洪素津台北6日電）熱血紀錄片「冠軍之路」今天公布票房累積至8026萬元，而世界棒球經典賽（WBC）台灣隊30人名單揭曉；副總統蕭美琴先前觀影並推薦此片，感性說「以韌性與勇氣，讓世界聽見台灣的名字」。

「冠軍之路」不僅重現奪冠歷程，更傳遞運動家精神，成為跨世代討論與感動的熱血體驗，就連蕭副總統、行政院長卓榮泰與運動部長李洋都親自推薦，今天片商透過新聞稿表示「冠軍之路」票房累積至新台幣8026萬元，盼更多觀眾把握這波棒球熱潮，再次走進戲院，重溫那段屬於台灣的冠軍時刻，讓應援聲浪提前響起。

卓榮泰日前與運動部長李洋一同前往國訓中心棒球場，關心正在集訓備戰經典賽的台灣隊國手，卓榮泰表示，「台灣在2024年世界棒球12強賽中，走過一條不平凡的『冠軍之路』，觀賞紀錄片後，除了為奪冠過程再次感到感動，也為職業選手為國出征的壓力與辛苦，有更深刻的體會。」

蕭副總統先前也到場觀影力挺，她特別感謝導演龍男・以撒克・凡亞思，以及攝影、剪輯團隊，細膩記錄下這場振奮全台灣人心的棒球歷史時刻，「台灣的路和這條冠軍之路其實一樣，一路上我們都面臨各種挑戰，但我們終究會以韌性與勇氣，讓世界聽見台灣的名字。」（編輯：李亨山）1150206