《冠軍之路》上映首週破2500萬 大聯盟主播也關注

棒球紀錄片《冠軍之路》（HERO！HITO！）元旦上映以來，引起迴響，首週票房達2569萬，締造臺灣紀錄片市場前所未見的爆發性氣勢，就連美國大聯盟知名主播摩洛西（Jon Morosi）也密切關注，並將票房佳績分享到個人社群平台。

上週末中華職棒會長蔡其昌、監製張永昌、黃瓀潢、導演龍男・以撒克・凡亞思也馬不停蹄衝票房，到戲院與影迷打招呼，更帶著許多球員、啦啦隊員驚喜現身，讓社群掀起熱烈討論。明星球員林家正3日在戲院驚喜現身，不僅與觀眾合影留念，更為球迷簽名。

球員陳冠宇在映後再次回憶起賽場趣事，透露比賽當時因為太專注在自己的投球狀態，從熱身的牛棚區踏上賽場都沒注意到捕手已從林家正換成戴培峰，就連戴培峰對著他比暗號，仍沒注意到，笑言：「直到放下壓力，戴培峰跟我擊掌，我才驚呼：『你怎麼在（球場）上面！』」逗得全場觀眾笑聲連連。

4日的南部放映，蔡其昌偕同球員潘傑楷、陳柏清於不同電影院亮相，潘傑楷坦言：「當時比賽的感動會湧上心頭，真的很多人不看好我、不看好我們，但一踏進球場那一刻開始，我們隊友都相信著彼此，到裁判喊開始比賽那刻，全臺灣球迷一心想要幫中華隊加油，那時候我們感受到臺灣的團結，能打出漂亮的成績，一切都是因為有你們這群幫助我們加油的球迷朋友。」人氣啦啦隊女神峮峮也現身影廳，在入口處與蔡其昌親自發放《冠軍之路》特製衛生紙，就怕電影太催淚讓觀眾手忙腳亂，觀眾直呼：「揪甘心！」

《冠軍之路》製作團隊全片訪問70多位對象，包括古巴隊－讀賣巨人隊的球員馬丁尼茲、日本隊－讀賣巨人隊的球員戶鄉翔征、日本隊－樂天金鷲隊的球員辰己涼介，以及飛到美國拍攝訪問美國隊的球員萊恩沃德。製作團隊在亞利桑那州待了9天進行訪問與素材的採集作業，又花7天在日本造訪了仙台、大阪、岡山與東京等地進行拍攝與訪問，使紀錄片的內容更豐富。

記錄臺灣棒球從低谷挺向高峰歷程的紀錄片《冠軍之路》影響力延伸至校園，陸續出現教師自主包場、邀請學生進戲院觀影的風潮。在首週末就有近20場邀請國中小青少棒隊、社區棒球隊等進戲院觀賞《冠軍之路》，台南全美戲院更邀請三級棒球校隊球員進戲院共襄盛舉，並將當日票房全數捐贈給台灣棒球發展基金。

