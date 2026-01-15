《冠軍之路》上映 黃敏惠號召觀影傳承KANO精神

嘉義市長黃敏惠率市府主管、校園長包場觀賞電影《冠軍之路》／嘉義市府提供





中華隊勇奪2024世界棒球12強冠軍，電影《冠軍之路》紀錄下中華隊從備戰、挫折、壓力，到最後站上世界之巔的過程。嘉義市長黃敏惠帶領市府主管、校園長包場觀賞，期待透過電影欣賞，傳承嘉義市的KANO精神，也邀請更多民眾走進電影院欣賞，重溫台灣棒球的榮耀時刻。

黃敏惠指出，嘉義市是棒球原鄉，1931嘉農棒球隊遠征日本甲子園勇奪亞軍，寫下台灣棒球歷史最經典的一頁，改編為電影《KANO》後引起海內外轟動，也因為這部電影讓國際重新認識台灣棒球、也成為重新認識嘉義的一道窗口。

黃敏惠表示，時隔多年，電影《冠軍之路》紀錄下中華隊12強賽事中奪冠的一刻，呈現了球員在鏡頭背後的掙扎、團隊之間的信任，還有那股「不被看好，也要拚到底」的台灣精神，這些都是值得學習的地方。影片帶來不只有滿滿的感動，鏡頭也紀錄下當時全台民眾的加油畫面，讓人深刻感受到《冠軍之路》不只是運動紀錄片，更是一段台灣共同記憶的保存。

黃敏惠說，體育運動是教育的重要一環，嘉義市重視基層體育人才培育，諸羅山國際軟式少棒邀請賽舉辦至今已邁入第28屆，超過6成國手，都在嘉義市留下過少年身影，奪下12強賽世界冠軍的隊伍28人中更多達18位參與過諸羅山盃少棒賽，期待透過電影欣賞，讓流淌在嘉義市的棒球血液裡「堅持到底、永不放棄」的KANO精神不斷傳承，也邀請更多民眾一同走進電影院，欣賞這部電影，讓這份運動精神影響更多的領域。

