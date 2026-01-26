《冠軍之路》上映3週票房破7千萬 成為台紀錄片影史第2

【緯來新聞網】年度現象級紀錄片《冠軍之路》熱度席捲全臺口碑持續擴散，今（26日）再傳捷報，上映3週票房直飆7054萬，成為臺灣紀錄片影史票房第2名，為2026開年掀起全臺瘋棒球的熱潮，不僅替3月世界棒球經典賽預熱，更讓大家在片中找到屬於自己的勇氣。隨著口碑與票房積累，紀錄片《冠軍之路》上映至今討論度仍然不減，片中的棒球顧問同時也是資深球評的曾文誠，日前出席映後座談與導演龍男・以撒克・凡亞思對談，不只分享許多紀錄片受訪時內幕，更爆料每次的訪談只要提到家人，幾乎每一個球員都會落淚。

紀錄片《冠軍之路》成為臺灣紀錄片影史票房第2名。（圖／牽猴子提供）

《冠軍之路》紀錄球員一路以來努力不懈從不輕言放棄，並克服內心的恐懼緊張，在球場上奮力奪冠的精彩過程。在拍攝過程中，曾文誠一路跟著訪問球員、教練，幾乎每位都訪問超過1個小時，最後導演擷取精華完成了這部片，他坦言透過《冠軍之路》感受到球員們不再是平面的資料或攻守紀錄，而是活生生的人。



曾文誠將片名拆成「冠軍」和「之路」來分享故事，對他來說，「之路」2字的解讀是許多選手在選秀時沒人要、在職棒的這條路走得非常辛苦，有的球員甚至被酸民酸到天上不知道第幾層，但他們頂住壓力直到現在，一個個成為備受肯定的臺灣英雄，球員們在蛻變成冠軍的過程裡，不為人知的辛酸付出，都藉由紀錄片的鏡頭讓觀眾看見。

《冠軍之路》棒球顧問同時也是資深球評的曾文誠日前出席映後座談，與影迷分享拍攝花絮。（圖／攝影師沈茗柯提供）

被問到2024世界棒球12強賽事過程中，什麼時候覺得中華隊很厲害？曾文誠笑著表示，「到最後一個出局數還不覺得」，讓現場影迷忍不住大笑，更直言：「雙殺的幸福來得很突然。」中華隊拿下勝利的過程，曾文誠認為：「這個冠軍其實不是講冠軍的結果，是講這條路怎麼走。」他表示在獲得勝利被世界看見之前的路，不是只有走10幾年，而是超過40年，「現在的教練透過他們當時的汗水、淚水、不甘心，把這股力量讓現在新的球員一起來完成大家的夢想」；如今這些努力能被記錄下來給國中小的棒球隊員觀看，將其中的棒球精神傳承下去。



上週適逢國中國小放寒假之際，片商於24日在臺北、新竹與臺中舉辦《冠軍之路》「親子限定場」，邀請爸爸媽媽帶著小孩一起進戲院，共同見證臺灣英雄們頂住壓力爭取榮譽的歷程。消息一公開名額火速被搶光，足見《冠軍之路》不只深受球迷肯定，其中令人感動的「運動家精神」也相當值得小朋友們學習。紀錄片《冠軍之路》以貼近現場的視角，將中華隊從2013年與冠軍擦身而過到2024年奪冠之間的高低起伏悉數呈現，有家長分享此次帶著孩子進戲院觀影的經驗，不僅增加親子之間的共同話題，小朋友也對當時的比賽有更多認識，讓棒球不再只是大人口中的回憶，更是下一代透過紀錄片能夠親身感受的故事。



《冠軍之路》由世界棒壘球總會（WBSC）、中華職業棒球大聯盟（CPBL）與多家國內媒體正式授權；威剛科技、中華職棒共同出品，監製張永昌、黃瓀潢領軍，導演龍男・以撒克・凡亞思執導，並由資深球評曾文誠與王雲慶擔任顧問。紀錄片《冠軍之路》現正全臺熱映中。

