《冠軍之路》主題曲公開 滅火器感動落淚唱.楊大正：用球員視角寫下奪冠旅程

最熱血的紀錄片電影《冠軍之路》預定於元旦上映，主題曲〈今天的我〉由滅火器樂團主唱楊大正獻唱。/記者倪有純攝

世界棒球12強奪冠紀錄片《冠軍之路》預定於2026年1月1日全台上映，24日舉辦記者會，並首播電影主題曲〈今天的我〉MV。宣布主題曲〈今天的我〉由滅火器樂團主唱楊大正獻唱。楊大正分享創作心境，分享這次創作帶來的感動。

出品人威剛科技董事長陳立白、中職會長蔡其昌、國家隊總教練曾豪駒、導演龍男・以撒克・凡亞思、滅火器主唱楊大正與啦啦隊員峮峮等人到場，楊大正在記者會說，自己非常認同中職會長蔡其昌的說法，「台灣人看棒球不像運動，更像戰爭」。

廣告 廣告

楊大正選擇以「球員第一人稱」作為核心視角，試圖把球員從小熱愛棒球、一路受挫、不放棄到最終證明自己的心路歷程，濃縮在三分多鐘歌曲中呈現。「拿下冠軍的那一天，他們學會更相信自己，長出新的力量，去面對明天的挑戰。」

他在接到邀約時有想一下，笑說：「還好不是賽事主題曲，成績好壞會被牽拖」。由於《冠軍之路》是一段已完成的旅程，只需要記錄最感動的，把大家共同的回憶留在歌裡，他才放心創作。

楊大正透露，被導演邀請看剪接時，自己落淚了四、五次。「看完心情很激動，散步回家的路上，整個創作概念就浮現了。」楊大正說，他並不是來「打歌」，而是讓歌曲服務電影，希望觀眾在結束時再次透過音樂回味那段激昂時刻。