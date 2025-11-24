《冠軍之路》主題曲超熱血 滅火器楊大正唱到曾豪駒落淚

紀錄世界棒球12強賽奪冠歷程的紀錄片《冠軍之路》將於2026年元旦上映，電影公司24日正式釋出由滅火器樂團主唱楊大正獻唱的主題曲〈今天的我〉MV，觸動人心的歌詞搭配熱血旋律與比賽畫面，讓現場許多人瞬間紅了眼眶，就連12強總教練曾豪駒都當場落淚。中職會長蔡其昌希望觀眾再次進場，一起重溫屬於台灣棒球的感動與驕傲。

12強棒球賽紀錄片《冠軍之路》尚未上映，便已在球迷間引發熱烈期待。電影公司特別選在11月24日、12強奪冠屆滿1週年這天推出正式海報與主題曲〈今天的我〉MV。當旋律響起，搭配畫面，再聽見「Team Taiwan 把雙手劃過胸前」等歌詞，現場許多人都忍不住淚水。

主題曲由滅火器主唱楊大正譜寫與演唱。他透露自己看紀錄片初剪時就落淚4、5次，他希望觀眾看完影片後能再透過歌曲回味球員的心路旅程，因此決定從球員的視角出發。楊大正：『(原音)我想要嘗試著用球員的觀點、內心的第一人稱來把這一趟心路旅程記錄下來，希望可以把球員這種從小開始打棒球這個夢想開始，開始萌芽，一直到中間不斷不放棄、受挫的過程，然後一直到證明了自己，然後這一天拿下了冠軍，他這一天，他學習會了更相信自己。』

楊大正笑說希望能以這首歌爭取金馬最佳電影主題曲，更開玩笑提到若票房突破新台幣1億，要舉辦特別LIVE演出慶祝。

出席記者會的12強國家隊總教練曾豪駒坦言他在看MV時，眼淚不自覺落下。他說，奪冠那一刻對他與球員們而言，就像一場「不真實卻成真的夢」。曾豪駒：『(原音)我在下面稍微有流淚，對，其實我覺得有時候聽到的歌詞，然後再呈現整個畫面的時候，其實這是非常感動的一幕。當然也期待未來大家都可以進場，不管是在冠軍之路的一個首映啊，播映之後，然後或者是台灣職棒國際賽都在進行的時候，大家踴躍地為台灣隊加油。』

中職會長蔡其昌同樣感動不已。他透露自己在看片初剪時就已經流淚，許多奪冠畫面瞬間湧入腦海。他說，對於12強奪冠的感動，以及帶給台灣人的驕傲與精神，無論是不是棒球迷都可以回味一生。他甚至還妙喻台灣人看棒球賽視同戰爭，輸贏都牽動全民的心。蔡其昌：『(原音)我說像戰爭一樣，是因為它凝聚了台灣人的心啦。你看得到冠軍的那一刻是球迷他本來就在關注，不是球迷也都知道，那是都知道台灣拿了世界冠軍，也都感到驕傲、感到高興，所以我說它不像一般的體育競賽。』

導演龍男・以撒克・凡亞思表示，從比賽開打到最後奪冠過程，媒體與球迷早就寫好了「劇本」、提供很多「素材」，他們就是整理、剪輯。他也坦言自己在看片時多次落淚，也提醒觀眾走進戲院時要做好流淚的心理準備。龍南也透露《冠軍之路》收錄了許多從未曝光的細節，希望觀眾走進戲院重溫感動，也支持台灣棒球。(編輯：宋皖媛)



《冠軍之路〉正式海報曝光，由設計師陳世川操刀。(牽猴子行銷提供)