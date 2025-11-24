《冠軍之路》主題曲超熱血 滅火器楊大正唱到曾豪駒落淚
紀錄世界棒球12強賽奪冠歷程的紀錄片《冠軍之路》將於2026年元旦上映，電影公司24日正式釋出由滅火器樂團主唱楊大正獻唱的主題曲〈今天的我〉MV，觸動人心的歌詞搭配熱血旋律與比賽畫面，讓現場許多人瞬間紅了眼眶，就連12強總教練曾豪駒都當場落淚。中職會長蔡其昌希望觀眾再次進場，一起重溫屬於台灣棒球的感動與驕傲。
12強棒球賽紀錄片《冠軍之路》尚未上映，便已在球迷間引發熱烈期待。電影公司特別選在11月24日、12強奪冠屆滿1週年這天推出正式海報與主題曲〈今天的我〉MV。當旋律響起，搭配畫面，再聽見「Team Taiwan 把雙手劃過胸前」等歌詞，現場許多人都忍不住淚水。
主題曲由滅火器主唱楊大正譜寫與演唱。他透露自己看紀錄片初剪時就落淚4、5次，他希望觀眾看完影片後能再透過歌曲回味球員的心路旅程，因此決定從球員的視角出發。楊大正：『(原音)我想要嘗試著用球員的觀點、內心的第一人稱來把這一趟心路旅程記錄下來，希望可以把球員這種從小開始打棒球這個夢想開始，開始萌芽，一直到中間不斷不放棄、受挫的過程，然後一直到證明了自己，然後這一天拿下了冠軍，他這一天，他學習會了更相信自己。』
楊大正笑說希望能以這首歌爭取金馬最佳電影主題曲，更開玩笑提到若票房突破新台幣1億，要舉辦特別LIVE演出慶祝。
出席記者會的12強國家隊總教練曾豪駒坦言他在看MV時，眼淚不自覺落下。他說，奪冠那一刻對他與球員們而言，就像一場「不真實卻成真的夢」。曾豪駒：『(原音)我在下面稍微有流淚，對，其實我覺得有時候聽到的歌詞，然後再呈現整個畫面的時候，其實這是非常感動的一幕。當然也期待未來大家都可以進場，不管是在冠軍之路的一個首映啊，播映之後，然後或者是台灣職棒國際賽都在進行的時候，大家踴躍地為台灣隊加油。』
中職會長蔡其昌同樣感動不已。他透露自己在看片初剪時就已經流淚，許多奪冠畫面瞬間湧入腦海。他說，對於12強奪冠的感動，以及帶給台灣人的驕傲與精神，無論是不是棒球迷都可以回味一生。他甚至還妙喻台灣人看棒球賽視同戰爭，輸贏都牽動全民的心。蔡其昌：『(原音)我說像戰爭一樣，是因為它凝聚了台灣人的心啦。你看得到冠軍的那一刻是球迷他本來就在關注，不是球迷也都知道，那是都知道台灣拿了世界冠軍，也都感到驕傲、感到高興，所以我說它不像一般的體育競賽。』
導演龍男・以撒克・凡亞思表示，從比賽開打到最後奪冠過程，媒體與球迷早就寫好了「劇本」、提供很多「素材」，他們就是整理、剪輯。他也坦言自己在看片時多次落淚，也提醒觀眾走進戲院時要做好流淚的心理準備。龍南也透露《冠軍之路》收錄了許多從未曝光的細節，希望觀眾走進戲院重溫感動，也支持台灣棒球。(編輯：宋皖媛)
《冠軍之路〉正式海報曝光，由設計師陳世川操刀。(牽猴子行銷提供)
其他人也在看
曾經的奪冠功臣 道奇拜了6月TJ手術的昔日終結者菲利浦斯
今年完成世界大賽2連霸的洛杉磯道奇今（22日）再傳出球員異動，由於今天是大聯盟不續約（Non-tender）最後期限，他們確定不與今年6月剛動完TJ手術的前終結者菲利浦斯（Evan Phillips），但棒球事務部總裁Andrew Friedman仍強調，他們有意願再次簽回他。太報 ・ 2 天前
八點檔女星車禍被撞飛！緊急動手術「戲份遭換角」 最新傷勢曝光
女星顏曉筠外型亮眼，近年在八點檔憑藉精湛演技獲得眾多關注，沒想到今（24）日驚傳顏曉筠遇車禍被撞飛，導致左肩脫臼、韌帶斷裂。而顏曉筠參演的八點檔《好運來》即將迎來大結局，如今顏曉筠傷勢是否會影響到劇組拍攝？電視台也鬆口了。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
港台影星齊聚！ 現身豪華婚宴...梁朝偉夫婦、邱淑貞都到場
昨（23日）台灣、香港人氣明星全都聚集在台北寒舍艾美酒店，包含梁朝偉、劉嘉玲、邱淑貞、鍾鎮濤、張小燕、張清芳等人，都來到台灣參加婚禮，根據資深藝人李明依的說法，這次大家齊聚，是來參加閨蜜兒子的婚禮。中天新聞網 ・ 6 小時前
舒淇考慮領養孩子「馮德倫爽快答應」 被問做人進度他這樣回
女星舒淇結婚至今將滿10年，但她與老公馮德倫始終未迎來自己的孩子，日前她才坦露其實一直都想生孩，只是目前未能如願。而老公馮德倫近日出席香港活動，被問及生子一事，他表示自己對舒淇的回答沒有疑問，更爽快接受領養孩子的想法。中時新聞網 ・ 4 小時前
MLB》道奇、洋基灑幣有回報 山本由伸、寇爾獲評「最超值投手肥約」
美媒Jomboy Media球評奧立夫（Jolly Olive）近日評價大聯盟最高價的幾位投手合約，當今最貴的投手山本由伸簽有12年3.25億美元（新台幣101億）。「山本在日職統治多年，他今年的表現極佳，不過大家著眼的是他季後賽的表現，兩場完投與世界大賽G7救場，這只是他合約的第2年，還有10年的時間，但我會把他放在最頂級評價（值得每一分錢甚至有賺）。」中時新聞網 ・ 1 天前
獨家／八點檔女星顏曉筠遭撞飛倒地 「左肩脫臼+韌帶斷裂」緊急入院手術
民視八點檔《好運來》主要演員顏曉筠在22日近中午左右，被民眾在林口長庚醫院目擊她全身包得密不透風、在親友協助下坐著輪椅離院，因她標誌性的「大銅鈴眼」被民眾認出。經查，她正是日前網路瘋傳「文化二路遭撞飛女騎士」的當事人。鏡週刊Mirror Media ・ 4 小時前
陳妍希「中國直播賣貨」掀議！42歲真實近況流出
娛樂中心／李汶臻報導台灣女星陳妍希今（2025）年2月，對外宣布與中國演員陳曉的8年婚姻走到盡頭。斷開中國老公後的陳妍希，仍將工作重心擺在中國，日前在中國社群平台小紅書直播帶貨，提到鬆口談懷孕問題，認了肚皮的變化一度讓她崩潰。而外界也持續關注她「人在中國」的最新近況，日前她終於時隔近半個月再度更新近況照，上半身「劇烈膨脹」的超反差狀態流出，引發眾多粉絲圍觀。民視 ・ 18 小時前
金馬獎慶功／范冰冰「六天前就拿到簽證」當場和李安講電話：要一起開心
范冰冰以《地母》榮獲第62屆金馬獎最佳女主角，可惜她未能親自出席領獎，僅能透過電話傳達激動和感恩心情。在慶功宴上，導演張吉安再次撥電話給范冰冰，開心笑說晚上不用睡了，因為有600多則恭賀訊息要回覆。許瑞麟｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
樂天桃猿年年有大咖出走！自由球員「逃走率」已突破六成
體育中心／綜合報導台鋼雄鷹以5年總值新台幣6,600萬元合約成功網羅黃子鵬後，這已經是桃猿隊隊史（含前身）流失的第4位自由球員，出走率來到6成67。FTV Sports ・ 4 小時前
金馬獎紅毯10美盤點！ 林依晨銀紫色禮服強勢登場 黃珮琪蕾絲內搭秀小心機
第62屆金馬獎頒獎典禮今（22）日晚間於台北流行音樂中心登場，這是屬於電影人的榮耀之夜，眾星盛裝現身紅毯，展現一年來淬鍊的實力與風采；其中擔任主持人的楊千霈、頒獎嘉賓桂綸鎂、入圍最佳女主角的黃珮琪都以一身黑禮服強勢登場，還有誰是紅毯上的絕美之星，以下為您盤點。Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 1 天前
孫淑媚火辣熱舞嗨翻高流 揪丁寧、鍾欣凌組團出道
她感性表示：「看別人開演唱會容易，沒想到自己的演唱會卻等了30年。」謝謝粉絲成就了這場演出。演唱會中段孫淑媚火力全開，換上勁裝與舞團熱跳〈like JENNIE〉，展現苦練一個月的舞技，被歌迷暱稱「台版Jennie」果真不是浪得虛名，熱舞讓全場尖叫連連。孫淑媚找來因戲結緣的...CTWANT ・ 22 小時前
獨家專訪／林秀玲曝尪「失火也能求婚」 罕談情傷：分手庹宗華心痛2年
資深女星林秀玲接受TVBS娛樂頭條獨家專訪，分享了她豐富的感情經歷與婚姻故事。她坦言年輕時因多段情傷而一度決定「不婚不生」，卻意外遇見比她小4歲的大陸男星姚卓君，被對方的誠意與巧妙追求策略所打動。林秀玲罕見談及與庹宗華的過往情感，透露分手後心痛長達2年。如今16歲的兒子姚銘奇也在專訪中現身，展現母子間溫馨互動。TVBS新聞網 ・ 2 小時前
TWICE吃遍台灣美食！子瑜返鄉開唱 媽媽與陶晶瑩豪華招待
[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導韓國知名女團TWICE於11月22、23日在高雄世運主場館舉行「THISISFOR」世界巡迴演唱會高雄場。這次演唱會是台灣成員周子...FTNN新聞網 ・ 3 小時前
凍齡女神就服宋慧喬！青龍獎場內生圖封神，44歲美得不像同一個圖層，無懼「前任同框」話題成最美亮點
粉色輕紗 x 俐落短髮，溫婉與率性的完美平衡宋慧喬身著一襲淺粉色輕紗洋裝亮相。這件禮服的選擇極具巧思，柔和的紗質在場內燈光下呈現出飄逸靈動的光澤，抹胸設計優雅地露出了她漂亮的天鵝頸與鎖骨線條。不同於紅毯上常見的強勢大紅或經典黑白，這抹溫柔的粉色，反而襯托出她...styletc ・ 4 天前
才剛爆離婚！羅晉為父辦告別式 唐嫣行蹤曝光
才剛爆離婚！羅晉為父辦告別式 唐嫣行蹤曝光EBC東森娛樂 ・ 20 小時前
甜到長螞蟻！李玉璽喝喜酒合體許允樂「親密摟腰」閃瞎網：真的好配
女星許允樂在今年（2025）大方認愛小6歲男星李玉璽後，越愛越高調，不時就會在社群中曝光兩人的生活點滴，昨（21日）許允樂曬出跟李玉璽「人生四格照」，讓網友看了紛紛直呼：「好閃」、「好甜好喜歡你們的互動」。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
金馬獎／范冰冰後台視訊畫面曝光！ 全程爆哭看著獎座
2025金馬獎（第62屆金馬獎）頒獎典禮11月22日於台北流行音樂中心登場，范冰冰以《地母》拿下最佳女主角獎，在後台領獎座時，導演張吉安幫她代領，導演全程跟她視訊，她哭到說不出話，一直捏著鼻子。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
中信兄弟》莎菈教練又來了！ 擔任日本沖繩冬季聯盟打擊進階組教練
前中信兄弟打擊教練莎菈・愛德華茲（Sarah Edwards)，從22日起開始擔任日本沖繩冬季聯盟的進階打擊教練，他幫忙調整中職以及日職球員的打擊方式跟策略，在比賽中也聽取這些球員的建議，也為之後的下一步尋求機會。TSNA ・ 5 小時前
NBA／誰不想看4位MVP連線？ 官網大推貝林傑重返道奇
大聯盟休賽季自由球員動向備受矚目，日前官網列出7位應該考慮重返母隊的選手，其中貝林傑（Cody Beliinger）榜上有名，被點名和道奇再續前緣。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
《黑暗榮耀》林智妍曾甩肉8公斤！「低糖低脂」菜單大公開，自製「排毒果汁」養出發光肌
林智妍的「消腫瘦身」4大鐵律：拒絕重口味與刺激性食物身為演員，最怕的就是上鏡臉腫一圈！林智妍坦言自己是非常容易水腫的體質，因此在飲食上必須「極致忌口」。她的日常菜單中，絕對看不到太鹹、太辣等重口味料理，對於油炸物和精緻甜食更是敬而遠之。她堅持以清淡飲食為主...styletc ・ 3 小時前