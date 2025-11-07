《冠軍之路》元旦獻映 重溫12強奪冠榮耀

記者王丹荷／綜合報導

2026開年最熱血、臺灣棒球國家隊紀錄片電影《冠軍之路》來了！昨日正式釋出由知名設計師陳世川操刀的首張前導海報及正式預告，並宣布將於明年1月1日全臺盛大上映。這部橫跨臺、日、美，訪談近70位受訪者、累積300小時影像素材的紀錄片，不只是重現臺灣奪冠榮耀的關鍵時刻，更是一場屬於全民的信念之戰，導演龍男．以撒克．凡亞思希望透過這部作品傳達：「永遠不要小看自己，只要保持信念，奇蹟就會發生。」

還記得2024年世界棒球12強賽臺灣奪下冠軍的激動瞬間嗎？紀錄片《冠軍之路》誕生於這股全民的熱血與感動中，在沒有申請輔導金、沒有任何補助的情況下，完全由民間企業與全民力量共同完成。影片記錄了臺灣棒球堅毅不摧的精神，從2013年世界棒球經典賽止步8強的遺憾，到去年被封「史上最爛球隊」，再一路走到奪下冠軍的榮耀時刻。

《冠軍之路》除了收錄曾豪駒總教練率領的教練團、情蒐小組、臺灣隊長陳傑憲與捕手林家正等球員分享比賽心情，以及多位美、日、古巴關鍵球星訪談，團隊更特別飛往日本東京，訪到12強時對戰的日本武士隊主戰投手戶郷翔征，他難得吐露冠亞軍之戰站在投手丘上的心境。

《冠軍之路》的誕生也是段艱辛之路，由於片中有許多珍貴、不易取得的畫面，終於花了9個多月時間，在超過120份授權文件下催生出紀錄片。《冠軍之路》全紀錄電影暨電影書集資計畫已於本月4日在挖貝平臺獨家上線，除推出電影交換券與限定周邊，團隊更與知名球評曾文誠及「不運動的運動迷」作家陳祖安攜手打造，由遠流出版的限量精裝《冠軍之路》電影書。

《冠軍之路》前導海報。（牽猴子提供）

臺灣隊長陳傑憲在場上的英姿。（牽猴子提供）