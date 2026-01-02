《冠軍之路》元旦破862萬 創台紀錄片單日新高

紀錄12強棒球賽奪冠歷程的《冠軍之路》元旦上映即開出紅盤，首日全台票房衝破新台幣862萬元，創下台灣紀錄片影史單日最高紀錄，如加上聖誕節口碑場，全台票房直逼千萬大關，在社群媒體上引發觀眾與球迷熱烈迴響。

由威剛科技與中華職棒共同出品的《冠軍之路》，以世界棒球12強賽為主軸，重現台灣隊從外界不被看好，到最終登上世界之巔的熱血歷程。元旦上映首日，全台戲院平均滿座率超過9成，各地出現排隊觀影人潮。導演龍男・以撒克・凡亞思與監製張永昌、黃瓀潢兵分南北出席映後活動，與影迷近距離交流；中華職棒會長蔡其昌、球星曾頌恩也現身台中場，現場互動氣氛熱烈。

廣告 廣告

元旦限定的「應援場」更讓戲院化身球場看台，觀眾揮舞加油棒、齊聲高喊「再來一個好球」，哭聲與歡呼聲交錯。許多影迷在社群平台分享觀影心得，直呼「才看幾秒就哭了」、「明明知道結果，還是緊張到不行」。

龍男接受央廣訪問表示，過去作品多屬小眾題材，這次能在元旦假期首日吸引大批觀眾進戲院，讓他感到又驚喜又感恩；且從孩童到長輩，各年齡層觀眾都有，回饋也相當正面，對後續票房表現充滿期待。龍男：『(原音)其實我也很清楚知道，大家其實想要關注的是這個賽事，但是我們製作團隊很用心把除了賽事之外的一些其他的劇情，那是我們能夠做的，那我也覺得我們要做得好，我們很驕傲，是很好的開始，然後就也期待《冠軍之路》的票房能夠把我們帶到什麼地方去，我們也很期待。』

除了賽事精華，《冠軍之路》也放入不少人物故事。龍男提到，包括黃恩賜，以及在關鍵時刻協助台灣挺進冠軍戰、被球迷封為「台灣之友」的道奇3A好手沃德（Ryan Ward）的訪談段落，都讓觀眾感到驚喜；就連冠軍戰對手、日本王牌投手戶鄉翔征也在片中現身。

龍男透露，戶鄉翔征的訪問過程其實一度波折，原訂赴日拍攝時，戶鄉正好被下放二軍，團隊甚至準備放棄返台，沒想到他隨後又被拉上一軍，訪問才得以順利完成。龍男形容，戶鄉翔征「對提綱完全沒有問題，很大氣，也很願意分享」，從中可看見日本職棒文化的深度與厚度。

龍男強調，台灣難得拿下世界冠軍，作品的製作質感與完整度必須全面拉高，「一定要拉高一點，才配得起台灣第一次這麼難得的世界冠軍」。他也感性表示，這座冠軍並非偶然，更不是某一個人的成功，而是台灣百年棒球路上，無數人的血汗、淚水與期待所累積而成。

他也不忘透露，《冠軍之路》中其實還藏有不少「小彩蛋」，期待觀眾二刷、三刷時，能發現更多屬於台灣棒球的感動時刻。（編輯：許嘉芫）