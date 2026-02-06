《冠軍之路》再創票房新高8000萬 副總統蕭美琴觀後動容

副總統蕭美琴。（圖／牽猴子提供）





由威剛科技、中華職棒共同出品的年度最熱血紀錄片電影《冠軍之路》，今（6）日不只世界棒球經典賽中華隊 30 位正選名單正式揭曉，《冠軍之路》票房也於同日累積至8026萬元，無疑成為最佳賽前暖身。

《冠軍之路》日前也邀請中華隊官方應援啦啦隊CT AMAZE成員Jessy，以及中華隊應援團長小白與 TRAVIS 崔維斯，分別現身北部與南部場次，帶領觀眾揮舞加油棒、齊聲應援，現場氣氛宛如置身球場熱血沸騰。

行政院院長卓榮泰日前與運動部長李洋一同前往國訓中心棒球場，關心正在集訓備戰經典賽的中華隊國手，也親自推薦紀錄片《冠軍之路》。

卓榮泰表示：「臺灣在 2024 年世界棒球 12 強賽中，走過一條不平凡的『冠軍之路』，觀賞紀錄片後，除了為奪冠過程再次感到感動，也為職業選手為國出征的壓力與辛苦，有更深刻的體會。」

中華職棒會長蔡其昌會長亦在社群平台分享已有許多團體、公司與學校紛紛包場觀影，直言：「《冠軍之路》是一部值得跟夥伴們分享團隊精神、突破逆境理念的電影，看不懂棒球的人也會很有感觸，再一次向大家推薦！」

副總統蕭美琴先前也到場觀影力挺，她特別感謝導演龍男・以撒克・凡亞思，以及攝影、剪輯團隊，細膩記錄下這場振奮全臺灣人心的棒球歷史時刻。

她指出：「臺灣的路和這條冠軍之路其實一樣，一路上我們都面臨各種挑戰，但我們終究會以韌性與勇氣，讓世界聽見臺灣的名字。」並勉勵大家，無論未來遇到什麼困難，都要像 Team Taiwan 一樣團結一心、勇敢 All in，大步前行。

從球場到戲院、運動迷到全家大小，《冠軍之路》是一段陪伴不同世代，在此刻重新找回力量與方向的共同記憶。

片商也宣布《冠軍之路》2月6日起，12歲以下觀眾於指定影城通路購買《冠軍之路》電影票，即贈限量的紀念充氣加油棒，鼓勵學童觀賞電影。

