《冠軍之路》創台影史紀錄片票房記錄 蔡其昌曝「觀影4症狀」：會失控

紀錄片《冠軍之路》元旦正式上映，單日全台票房合計衝破862萬，總票房已累計978萬。中華職棒會長蔡其昌與球星曾頌恩更到台中戲院參與映後活動。不少影迷看完電影後，自爆不小心哭太慘，把簽名毛巾拿來拭淚。

紀錄片《冠軍之路》元旦正式上映，單日全台票房合計衝破862萬，總票房已累計978萬。（圖／牽猴子 提供）

《冠軍之路》創下台灣影史紀錄片首日票房新高的紀錄片，上映首日戲院滿座率超過9成，日前在大巨蛋秀泰影城舉辦「元旦應援場」，現場有爸媽帶著小孩、孫女帶著爺爺一起應援，有球迷穿著球隊球衣配上帽子、毛巾、球隊娃娃、法批等應援物進場力挺，還有人帶著「世界棒球12強台灣冠軍全隊紀念簽名毛巾」一起回憶這場令全台人民難忘的精彩賽事。

更有許多影迷自爆不小心哭太慘，把簽名毛巾拿來拭淚。放映過程中，觀眾隨著應援聲揮舞加油棒，跟著節奏齊聲高喊：「再來一個好球，三振他！」讓戲院瞬間化身球場看台，熱血程度破表。大家看完片後紛紛在社群平台分享現場狀況，直言廳內啜泣聲此起彼落，時不時又被球員黃恩賜婚禮延期一事逗到破涕為笑。觀眾在社群平台寫下觀影心得，「才看三秒就哭了」、「2026第一天哭到眼睛腫」、「明明知道比賽結果，還是能感受到緊張跟激動的情緒」、「12強賽事已經看了很多遍，本來以為不會哭，結果完全撐不住」，其中台灣隊長陳傑憲和中職球星張奕旅日的打拼生涯與經歷，更是讓球迷在座位上淚崩。

不少球迷看到台灣隊長陳傑憲旅日的打拼生涯與經歷，直呼：「眼淚像水龍頭一樣，完全關不住」。（圖／牽猴子 提供）

已經5刷《冠軍之路》的蔡其昌用「不看可惜」4字力推紀錄片，他表示是一部非常勵志的紀錄片，可以讓觀眾看到明星球員背後經歷過多少辛苦的事情、多麼努力的付出，才成為今天備受矚目的明星球員，更不忘分享觀影後的4症狀，要大家「入場前先按自己的『體質』選擇裝備，以免在戲院措手不及」。

蔡其昌在2024世界棒球12強賽中，一路陪伴中華隊從不被看好到奪下世界冠軍，這箇中滋味他再了解不過，而他希望大家看完片了解，「當外界不看好你，也不可以失去信心，只要團結起來、努力全力以赴，很多困難都可以克服」，更語帶感慨說道，大家如此看衰當時的國家隊，球員仍然拿下世界冠軍！除了熱血，觀影過程也會哭笑交替，蔡其昌幽默說：「心情請自我調適。」還貼心整理看片時會產生的4種症狀應對法，「輕度症狀」會全程雞皮疙瘩起不停，他說：「那不是冷，是被熱血激起的生理顫抖。」建議穿件外套，「中度症狀」則會淚腺微失控，「請備妥抽取式衛生紙，單張包裝可能不夠抽」；「重度症狀」淚水與鼻涕同步爆發，說道：「建議直接攜帶運動毛巾。」至於「極重度症狀」最為嚴重，「除了以上症狀，還會伴隨情緒激動引發的胃收縮，恐怕需要自備腸胃藥。」

中華職棒會長蔡其昌（左）與球星曾頌恩（右）更到台中戲院參與映後活動。（圖／牽猴子 提供）

