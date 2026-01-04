《冠軍之路》創台灣影史雙紀錄！蔡其昌曝觀影4症狀 「會失控」

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導

紀錄片電影《冠軍之路》（HERO！HITO！）於2026年元旦正式上映，一開片便展現驚人氣勢，單日全臺票房合計衝破862萬，總票房累計978萬，更一舉創下「台灣影史紀錄片首日票房新高」、「元旦新片全台票房冠軍」2項驚人記錄。導演龍男・以撒克・凡亞思和監製張永昌、黃瓀潢1日兵分南北兩地戲院，與影迷相見歡。

中華職棒會長蔡其昌（左）與中職球星曾頌恩（右）昨（1）日到台中戲院參與映後活動，現場座無虛席。（圖／牽猴子提供）

中華職棒會長蔡其昌與中職球星曾頌恩更到臺中戲院參與映後活動。已經5刷《冠軍之路》的蔡其昌用「不看可惜」4字力推紀錄片，他表示，是一部非常勵志的紀錄片，可以讓觀眾看到明星球員背後經歷過多少辛苦的事情、多麼努力的付出，才成為今天備受矚目的明星球員。

中華職棒會長蔡其昌希望大家看完片了解，「當外界不看好你，也不可以失去信心，只要團結起來、努力全力以赴，很多困難都可以克服」，更語帶感慨說道，大家如此看衰當時的國家隊，球員仍然拿下世界冠軍！除了熱血，觀影過程也會哭笑交替，蔡其昌幽默說：「心情請自我調適。」還貼心整理看片時會產生的4種症狀應對法，輕度症狀會全程雞皮疙瘩起不停，他說：「那不是冷，是被熱血激起的生理顫抖。」建議穿件外套，中度症狀則會淚腺微失控，「請備妥抽取式衛生紙，單張包裝可能不夠抽。」至於重度症狀，淚水與鼻涕同步爆發：「建議直接攜帶運動毛巾。」而極重度症狀最為嚴重，「除了以上症狀，還會伴隨情緒激動引發的胃收縮，恐怕需要自備腸胃藥。」

而接下來蔡其昌將跑近20場活動與大家相見歡，他透露和球迷一起看《冠軍之路》最大的不同是「哭跟笑都特別大聲」，昨日在電影散場後，他和中職球星曾頌恩一起特地留下來與影迷互動，拍照、簽名都來者不拒，互動熱烈。





