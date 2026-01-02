《冠軍之路》創影史雙紀錄 蔡其昌曝觀影「四級症狀」：帶運動毛巾

中職球星張奕旅日的打拼生涯與經歷讓球迷數度淚崩。（牽猴子提供）

由威剛科技與中華職棒聯合出品的紀錄片電影《冠軍之路》（HERO！HITO！），於元旦上映首日全台單日票房狂飆862萬，累計總票房已達978萬，一舉刷新「台灣影史紀錄片首日票房」與「元旦新片全台票房」雙項紀錄，成為開年最強現象級國片。

上映第一天，導演龍男・以撒克・凡亞思與監製團隊分頭挺進南北戲院。中華職棒會長蔡其昌更與明星球員曾頌恩現身台中映後活動。已「五刷」電影的蔡其昌，回憶起2024年12強賽從「全民看衰」到「世界冠軍」的逆襲之路，感性表示：「當外界不看好時，更不能失去信心。」

中華職棒會長蔡其昌（左）與中職球星曾頌恩（右）齊赴台中戲院參與映後活動。（牽猴子提供）

為了讓觀眾有心理準備，蔡其昌幽默整理出觀影後的「四級症狀」，從輕度到極重度包括：全程雞皮疙瘩，那是被熱血激起的生理顫抖，建議加穿外套、淚腺微失控，請備妥抽取式衛生紙，單包絕對不夠抽、淚水與鼻涕同步爆發，建議直接攜帶「運動毛巾」及情緒激動引發胃部收縮，請自備腸胃藥。許多場次早早就能聽見觀眾因為感動而發出的擤鼻涕或抽泣聲。

《冠軍之路》上映首日全台滿座率突破9成。大巨蛋秀泰影城的「元旦應援場」更是盛況空前，影迷全副武裝，法批、加油棒、球衣齊出，甚至有球迷帶著「12強冠軍隊簽名毛巾」進場，最後卻不捨地拿來擦眼淚。

看到「台灣隊長」陳傑憲在奪冠後與隊友抱頭痛哭，觀眾也忍不住飆淚。（牽猴子提供）

放映過程中，戲院瞬間化身看球現場，觀眾隨節奏高喊「三振他！」，熱血程度破表。片中不僅有催淚彈，球員黃恩賜因賽事延期婚禮的幽默橋段，也讓全場在啜泣聲中爆出笑聲，這種「又哭又笑」的獨特體驗，正是該片最具魅力之處。

《冠軍之路》透過鏡頭揭祕世界棒球12強賽球員們鮮為人知的故事。無論是資深球迷還是路人觀眾，都在大銀幕前找回了那份團結的感動。電影播畢後，全場「Team Taiwan」的吶喊聲久久不散，隨著蔡其昌預計跑近20場見面會，《冠軍之路》的熱度將持續延燒，寫下台灣紀錄片的新篇章。

