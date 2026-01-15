《冠軍之路》包場觀影 翁震州攜手學童重溫棒球榮耀

（記者陳志仁／新北報導）紀錄台灣隊勇奪2024年世界棒球12強賽冠軍的紀錄片《冠軍之路》，上映後口碑與票房雙雙亮眼，上映10天全台票房突破3,500萬元；民進黨新北市議員翁震州今（15）日與昱品光耀慈善協會包場，邀請多所學校棒球隊學童共同觀影，重溫台灣棒球歷史榮耀。

圖／新北市議員翁震州今（15）日與昱品光耀慈善協會包場，邀請多所學校棒球隊學童共同觀影。（新北市議員翁震州服務處提供）

此次包場活動邀請新泰國小、國泰國小、中港國小、光華國小、民安國小、福營國中及新泰國中等七校棒球隊球員觀影；立委吳秉叡表示，片中重現2024年11月24日中華隊擊敗日本奪冠的關鍵戰役，這場勝利不只是成績，更展現棒球凝聚人心的力量，讓世界看見台灣選手在國際賽事的實力與態度。

昱品光耀慈善協會理事長王鐙毅指出，協會重視基層運動的正向影響，此次包場活動希望透過實際行動支持基層棒球隊，讓孩子們在追夢路上感受到社會關懷與鼓勵；翁震州也鼓勵更多民眾進戲院支持國片與棒球，讓年輕球員從前輩故事汲取力量，持續追逐夢想，為台灣棒球培養更多未來之星。

《冠軍之路》以中華隊在2024年世界棒球12強賽一路挺進、最終奪冠為主軸，完整呈現選手備戰過程、比賽攻防與心理轉折；影片不僅呈現高光時刻，更描繪選手長期訓練、承受壓力與自我突破的過程，現場近兩百位學童隨比賽畫面起伏，掌聲與歡呼聲不斷，讓觀眾理解成功背後的努力與堅持。