《冠軍之路》味全龍特映會搶先看！12強國手陳冠偉現身觀影

記錄臺灣棒球歷史性時刻的紀錄片《冠軍之路》，昨（17）日舉辦「味全龍特映會」。（圖／味全龍提供）





記錄臺灣棒球歷史性時刻的紀錄片《冠軍之路》，昨（17）日舉辦「味全龍特映會」，邀請球隊成員、合作夥伴及臺北市多所大專院校師生齊聚一堂，共同回顧2024年世界棒球12強賽奪冠的感動瞬間。

本次特映會現場，味全龍12強國手陳冠偉也親臨觀影。當他在大銀幕上再次看見自己於賽場上奮戰的身影時，露出靦腆神情，現場氣氛溫馨而感動，不少觀眾紅了眼眶，再次深刻感受到選手們在關鍵時刻全力以赴的真摯情感。

陳冠偉觀影後分享：「雖然已經知道比賽結果，但這部紀錄片讓大家能更深入了解每位球員當下的內心狀態，也讓我回憶起比賽過程中，和牛棚投手們緊張到乾嘔的場景，一路走到最後奪冠的瞬間，真的相當感動。不過在觀影時看到自己出現在大銀幕上，還是會覺得有點尷尬又好笑。」

廣告 廣告

味全龍球團表示，感謝《冠軍之路》製作團隊以細膩的影像語言，完整呈現 12 強賽從備戰、征戰到最終奪冠的榮耀歷程。本次特映會特別選在大巨蛋秀泰影城舉行，作為球隊於臺北市的重要主場據點，臺北大巨蛋不僅是一座球場，更象徵味全龍邁向未來、承載榮耀與夢想的重要舞台。

球團也透過此次特映會，邀請臺北市多所大專院校師生共襄盛舉，與球隊一同觀影，期盼讓更多城市年輕世代走進棒球、認識棒球背後的故事與精神，感受屬於臺灣棒球的榮耀與感動。

更多東森新聞報導

中職／味全龍宣布補強4好手！前大聯盟投手也入列

中職／台鋼雄鷹再補強！4屆全壘打王林仲秋任客座打擊教練

WBC／經典賽前唯一熱身賽！中華隊明年2月迎戰「軟銀、火腿」

