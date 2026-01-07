《冠軍之路》回顧球員一步步邁進12強賽的感動...李竹芬指「電影沒有教你成功」：只是輕輕說：人生的路，你只是還沒走完而已

台灣棒球國家隊2024年奪得12強棒世界冠軍，《冠軍之路》紀錄片就此誕生，於元旦上映，更創下「台灣影史紀錄片首日票房新高」及「元旦新片全台票房冠軍」兩項紀錄。對此，虎尾科技大學財務金融系副教授李竹芬今（7日）分享觀後感，指出《冠軍之路》沒有教人怎麼成功，只是輕輕說，「如果你現在還在路上，如果你的人生，看起來還不像一個答案，那不代表你白走了，你只是，還沒走完而已」。

李竹芬今日於臉書以「《冠軍之路》：從東京巨蛋的傷口談起」為題撰文寫下，對於《冠軍之路》，「我會說，這是一部不把勝利浪漫化的紀錄片，它沒有急著把你帶去 2024 年的榮耀時刻」。

李竹芬指出，電影一開始，畫面回到東京巨蛋，回到2013年，那場被記憶停在「只差一顆好球」的比賽。她表示，那一段不像回顧，比較像一個一直沒處理好的傷口，「鏡頭停在走廊、停在球員回飯店的沉默裡」。

李竹芬說，輸球之後，不知道情緒該往哪裡放，那種感覺太真實了，「你不一定是球迷，但一定懂那個瞬間：明明已經很努力了，卻還是差一點」。她指出，電影沒有替那次失敗下評語，它只是讓時間繼續往前，「十一年後，那些當年站在場上的人，換了一個位置出現」。

李竹芬點出，王建民、彭政閔、高志綱，他們不再是被期待拯救比賽的人，而是變成要為選擇負責的人，「選誰、不選誰，信任誰、扛誰，這些決定不會出現在比分板上，卻往往才是最關鍵之處」。她說，「這就是《冠軍之路》最厲害的地方，不是在拍『我們很團結』，而是在拍：關鍵時刻，到底誰願意扛下來；不是『奇蹟發生了』，而是有人在沒人看好的時候，還是選擇撐著」。

李竹芬續指，後來鏡頭慢慢靠近球員，「球員林家正講到自己一個人去美國時，連日常英文都說不好」。李竹芬說，那一段其實不太勵志，比較像是在攤開現實，「你都已經走到這裡了，世界卻沒有因你的勇敢，就對你溫柔一點」。

李竹芬接續說，球員張奕的畫面更讓人心裡卡一下，「不是學生時期多辛苦，而是進了職業體系、表現也不差，卻始終等不到信任」。她指出，那種「怎麼努力都卡在門口」的感覺，老實說，很像我們這個世代很多人的日常。

「球員林昱珉又是另一種殘酷」，李竹芬表示，他看起來最接近夢想，卻也最早感受到孤獨，「語言不通、文化隔閡、想家卻不能回頭，有時候太早站上舞台，就得太早學會承受」。

李竹芬點出，電影沒有急著幫他們貼上「成功者」的標籤，只是讓這些經歷靜靜地留在那裡，「因為真正重要的，不是後來發生了什麼，而是他們在那些沒人鼓掌的時候，並沒有離開」。

李竹芬直言，「看到這裡，其實很難不問：人在被否定、被冷嘲、被忽略的時候，到底憑什麼留下來？」不過，電影沒有回答。李竹芬表示，「電影只是把鏡頭放著，讓你自己感覺，也因為這樣，後來贏了的那一刻，反而不像高潮，比較像是一種回應：原來撐著，本身就有意義」。

李竹芬提及，比賽結束、勝負已定之後，「電影沒有停在勝利畫面，而是又把你拉回 2013 年的東京巨蛋」。她說，「贏球那一刻不再只有快感，而是一段被時間拖住的情緒，終於可以釋放」。

李竹芬認為，《冠軍之路》之所以讓人流淚，真的不是因為贏了，「而是因為它讓很多人突然發現：原來那些沒被看好、沒被注意、卻還是撐著的日子，其實沒有白費」。她說，「那一刻你想到的，可能不只是球員，而是你自己。那些懷疑是否白忙一場的夜晚，那些沒有結果、沒有掌聲，卻還是沒有逃走的時候」。

李竹芬表示，電影結束時，她沒有馬上起身，「不是情緒太滿，而是那種感覺太熟悉了」。她指出，那不是激動，比較像是被理解，「像終於有人幫你把『撐著』這件事，說清楚了一次」。

李竹芬說，這不是一部只拍給球迷看的電影，其實它在談的，是信念怎麼在不確定裡慢慢成形；談成長往往發生在沒人注意的地方；談尊嚴不是站上舞台的那一刻，「而是當你跌倒時，沒有選擇否定自己」。

最後，李竹芬表示，「《冠軍之路》沒有教你怎麼成功，它只是輕輕告訴你：如果你現在還在路上，如果你的人生，看起來還不像一個答案，那不代表你白走了」、「你只是，還沒走完而已」。

