《冠軍之路》夢回12強冠軍賽 朱育賢攜家屬二刷喊感動

中職明星球員朱育賢再次現身支持《冠軍之路》。（牽猴子提供）

紀錄片《冠軍之路》將於明年1月1日正式上映，為明年電影片單揭開序幕，不僅替新的1年注入滿滿喜氣，也在世界棒球經典賽於明年3月開打之際，再次點燃全台「棒球熱」的勢氣與凝聚力。

22日《冠軍之路》於大直美麗華影城盛大舉行首映會，眾多貴賓到場力挺，曾披上國家隊戰袍、在12強賽中上演再見雙殺，為比賽畫下句點的明星球員朱育賢也再次現身支持，這次更攜家帶眷一同進戲院觀影，朱育賢感性分享：「今天帶家人回味爸爸的過去，也告訴他們，其實他們都一直有在參與我的過程，希望他們能記住我們奪下冠軍的感動。」

人氣樂天桃猿推進隊長籃籃，映後驚喜帶領全場觀眾齊聲高喊6次「We are！Team Taiwan」口號。（牽猴子提供）

深受球迷喜愛的人氣「樂天桃猿」推進隊長籃籃也親臨現場站台，映後更喊話：「看完好像對明年的經典賽更有信心了，不管我們明年要對決的是大谷翔平或是山本由伸，我覺得我們看起來好像有點機會！」最後她驚喜帶領全場觀眾齊聲高喊6次「We are！Team Taiwan」口號，現場情緒瞬間沸騰，宛如置身熱血球場之中。

映後見到現場觀眾反應熱烈，導演龍男以撒克凡亞思更一度哽咽表示：「當大家開始不看好我們的時候，請大家永遠要記得我們就是一支這麼有實力的隊伍，我們可以用這樣的自信去迎接未來更多的挑戰。」監製張永昌則堅定喊：「我會當一輩子的球迷！」

