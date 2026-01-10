《冠軍之路》大賣座 10天攻下3500萬

《冠軍之路》導演龍男‧以撒克‧凡亞思（右）、監製黃瓀潢（左）接受本報專訪。（郭吉銓攝）

紀錄片以往在台灣可說是「票房毒藥」，小眾的運動紀錄片更難讓觀眾掏錢，但12強奪冠紀錄片《冠軍之路》在元旦上映就創下單日862萬紀錄，短短10天票房達3500萬，已登上台灣紀錄片影史票房第5名，也是票房飆升最快的紀錄片。

「我認為這次導演開創了一個台灣運動紀錄片的新格局，」《冠軍之路》監製黃瓀潢在研究所就主修紀錄片，表示台灣紀錄片早期的生態比較固定，專注在把一個個人的故事講得很清楚，然後把觀眾帶到那個人的情感與過程，但《冠軍之路》有家喻戶曉的12強奪冠主題，得以嘗試用比較商業性的方式來說故事。

廣告 廣告

《冠軍之路》導演龍男．以撒克．凡亞思自己是超過40年的棒球迷，坦承最後上映版本中的啦啦隊、網紅片段，甚至投手黃恩賜的搞笑插曲，原本都不在他做為「本質粉」的想法內，但在另一位監製張永昌的建議與內部試映回饋後，納入更多商業化的元素，上映後得以「叫好又叫座」。

「我有在放映中觀察觀眾，發現黃恩賜的『笑果』比我們想像的還好，對網紅台南Josh的熱烈反應則有點出乎預料。」龍男表示，他還注意到很多觀眾是爸爸帶小孩去看，比如小朋友可能不知道片中2013年經典賽的故事，大人就會說明，這種「老少咸宜」的感覺很棒。

過去台灣紀錄片票房紀錄是《看見台灣》的2.2億，斷崖領先居次的《十二夜》6200萬，運動紀錄片落差更大，《突破：三千米的泳氣》賣破千萬已是最高，《翻滾吧男孩》、《後勁：王建民》則約500萬左右。黃瓀潢說，雖然團隊上映前已經覺得片子很好看了，卻一直背負著叫做「紀錄片」的壓力，「所以在元旦開出票房紀錄，真的是很感激！」

《冠軍之路》能否超越《看見台灣》？黃瓀潢笑說前輩的作品很棒，只是說故事的方式不同。《冠軍之路》除了兩位監製還有美術、攝影指導，以及數十人的交響樂團，編制為台灣紀錄片之最，總成本含影像授權費達8位數以上，還好有出品方威剛科技大力支持，不只是拍出一部運動紀錄片，更是台灣紀錄片商業化的重要里程碑。