《冠軍之路》拍攝橫跨美日、耗3百小時 賴總統激推

12強奪冠紀錄片電影《冠軍之路》上映後票房長紅，賴清德總統日前親臨中華職棒聯盟舉辦的包場特映會，觀影後激動表示：「真的是充滿了感動、充滿了感激，也充滿了不可思議，我要呼籲不管你愛不愛棒球，其實你都該買票，進到戲院來看一看這部紀錄片。」

賴總統特別提到片中的投手黃恩賜，因為中華隊晉級後賽程與其婚禮撞期，差點讓新娘獨自站上婚禮舞台，還有捕手林家正15歲一個人到美國深造，以及左投林昱珉從小就設定人小志氣高的目標，隊長陳傑憲旅日進修的艱辛過程，球員們帶著自己的生命歷程，最終成為國家隊，並奪冠，令人相當動容。

《冠軍之路》影片橫跨台、日、美，訪談近70位受訪者、累積超過300小時影像素材。監製黃瓀潢表示，本片因為是事後製作，最困難的是「除了訪問之外什麼都拍不到」，不像一般紀錄片，可以直接拍攝當事人的故事，甚至跟其回家拍攝生活細節。

尤其去年3月展開訪問拍攝時，中職球隊已是春訓緊接開季，能安排球員受訪的時間非常有限，黃瓀潢透露，就連片中戲分最重的「台灣隊長」陳傑憲，進棚受訪也只有寶貴的兩次。幸好赴美拍攝旅外好手林家正、林昱珉時，球隊在訓練結束後都是自由時間，補強了不少生活畫面。

由於大多只能在訓練完「插空檔」訪問，有的球員確實比較疲憊，結果團隊把「面如槁木」的表情串在冠軍戰中，除了體現近冠情怯的「壓力山大」，也令觀眾噗哧一笑。黃瓀潢笑說：「這就是剪輯的功力了！」