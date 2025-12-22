娛樂中心／林詠琪、張皓宇 台北報導

台灣隊拿下12強冠軍，那份感動，至今仍讓人難忘，紀錄片"冠軍之路"，將在明年元旦上映，首映會上眾星雲集，球界、影視圈齊聚一堂，一同重溫封王時刻，球星周思齊，以亞洲棒球總會會長特助身分出席，喊話要突破"KANO"的票房紀錄3.4億。

"冠軍之路"預告片：「我們會用百分之百的力量，然後百分之百的拚勁，去為台灣爭取最高的榮譽，真的有辦法嗎。」

台灣隊拿下12強冠軍，轉眼已經一年多，但那份感動至今歷歷在目，紀錄片將在明年元旦登場，首映會上眾星雲集，包括導演龍男、監製張永昌、黃瓀潢，中職秘書長楊清瓏、還有亞洲棒球總會會長特助周思齊，都來了。

《冠軍之路》紀錄片電影2026年1月1日熱血上映！（圖／截自電影預告）

監製張永昌說：「有超過200個授權合約，400項授權品項，總計（成本）一定是往千萬，往上一直跑，看到阿凡達三天就破億，那我們的國球怎麼可以輸呢，所以希望我們也可以，第一週就能夠往億邁進。」

紀錄片成本，上千萬跑不掉，監製張永昌訂出目標，希望票房能破億，周思齊也喊話，要打破電影KANO的3.4億元票房，甚至以抽簽名球做為福利，他也回想起奪冠時的心情。

亞洲棒球總會會長特助周思齊說：「當下就說，拜託不要再重演2013年遭逆轉，拜託拜託，不要再重演了這樣。（當初有看好他們嗎？）完全沒有啊，因為我們的戰力，的確跟人家比起來太懸殊，所以凸顯我們要拿冠軍，或者是要贏球，最重要的是要團結。可以打破那個嘉農（電影）的紀錄，希望我覺得可以。」

導演龍男．以撒克．凡亞思說：「2013年經典賽的一些畫面，裡面也有我們周董，周思齊棒打田中將大的精彩畫面，也有在我們這影片裡面，也有一個簡短的描述。」

兩小時的紀錄片，從2013年經典賽的遺憾出發，到2024年逆轉奪冠的奇蹟，其中，在12強中完成再見雙殺的朱育賢，也帶著家人二刷，要讓孩子看見爸爸的榮耀。

近期有許多國片要上映。（圖／民視新聞）味全龍球星朱育賢說：「除了冠軍賽那一天以外，他們都有到場為我們加油，希望今天帶他們來，就是能夠回味爸爸的過去。」

不只冠軍之路，還有陽光女子合唱團、叫我驅魔男神、以及高山遊民等國片，將陸續上映，吸引更多觀眾走進電影院。

原文出處:"冠軍之路"拚破億票房 12強奪冠紀錄片即將登大銀幕

