《冠軍之路》揭12強浴火重生秘辛 李多慧首吐心聲！峮峮東京巨蛋激動落淚

《冠軍之路》訪談了曾豪駒總教練率領的教練團、情蒐小組以及台灣隊長陳傑憲、捕手林家正等球員心情，圖為台灣隊長陳傑憲奪冠時的經典畫面。牽猴子提供

台灣棒球國家隊紀錄片《冠軍之路》訪談了曾豪駒總教練率領的教練團、情蒐小組以及台灣隊長陳傑憲、捕手林家正等球員分享的心情，也訪談多位美、日、古巴的關鍵球星，其中包括韓國籍味全龍啦啦隊李多慧。而台灣應援團團長小白與啦啦隊員籃籃、峮峮，當初自費前往東京巨蛋應援的珍貴畫面也將曝光，其中峮峮甚至講到激動落淚。

《冠軍之路》蒐集橫跨台、日、美，累積300小時影像素材，訪談近70位受訪者的史詩級紀錄片，不僅重現2024年世界棒球12強賽台灣奪冠的激動瞬間，更是一場屬於全民的信念之戰。影片由世界棒壘球總會（WBSC）、中華職業棒球大聯盟（CPBL）等正式授權，並於今（7日）正式釋出由知名設計師陳世川操刀的首張前導海報及正式預告。

民間力量催生信念之戰

紀錄片《冠軍之路》的誕生源自於全民的熱血與感動，它在沒有申請輔導金或任何補助的情況下，完全由民間企業與全民力量共同完成，傳達了台灣棒球堅毅不催的精神。

廣告 廣告

影片記錄了台灣隊從2013年世界棒球經典賽止步八強的遺憾，到去年一度被外界封為「史上最爛球隊」，再一路逆轉走到奪下冠軍的榮耀時刻。導演龍男．以撒克．凡亞思希望透過這部作品傳達：「永遠不要小看自己，只要保持信念，奇蹟就會發生。」中華職棒會長蔡其昌也曾說過：「你不能只有在贏的時候才愛他們」，《冠軍之路》正是要讓觀眾看見那些比勝利更動人的瞬間。

日武士隊戶鄉翔征難得吐露心聲

《冠軍之路》收錄了曾豪駒總教練率領的教練團、情蒐小組以及台灣隊長陳傑憲、捕手林家正等球員分享的心情，同時訪談多位美、日、古巴的關鍵球星。團隊更特別飛往日本東京，訪問到12強時對戰的日本武士隊主戰投手戶鄉翔征，他難得在鏡頭前吐露冠亞軍之戰站在投手丘上的心境。

《冠軍之路》前導海報。牽猴子提供

120份授權文件 滅火器打造主題曲

這部紀錄片的誕生也歷經一段艱辛之路，由於片中有許多珍貴且不易取得的畫面，製作團隊花了9個多月時間，在超過120份授權文件下才催生出這部紀錄片。出品人威剛科技陳立白董事長表示：「每一張獎牌背後都有一張值得被記住的臉。」此外，滅火器樂團也特別為電影量身打造主題曲〈今天的我〉，用熱血搖滾風格唱出每位球員在挫折後重新站起的勇氣。

《冠軍之路》也同步展開全紀錄電影暨電影書集資計畫，已於11月4號在挖貝平台獨家上線。除推出電影交換券與限定周邊，團隊更攜手知名球評曾文誠及「不運動的運動迷」作家陳祖安，打造由遠流出版的限量精裝《冠軍之路》電影書。

(右起)教練王建民、中華職棒會長蔡其昌、教練林岳平開心合影。牽猴子提供

本次計畫特別規劃「待用票」方案，供贊助者認購票卷提供全台高中職國中小學基層棒球隊報名索票，支持棒壇的明日之星進戲院觀賞。製作團隊期盼透過這次群眾集資計畫，讓更多人認識這部充滿信念與榮耀的作品，詳細資訊請上《冠軍之路：2024世界棒球12強賽台灣奪冠全紀錄電影》官方臉書查詢，電影將於1月1日上映。



回到原文

更多鏡報報導

9m88親徵男友「快往我方向走來」 陳玉勳曝《大濛》撞鬼是柯煒林髒話老師

遭爆與「太子集團」陳志是麻吉 郭書瑤鬆口春風「交友內幕」

專訪／「真免役非閃兵」！張豐豪心臟出問題曝演高中生代溝 內向戴雅芝目睹霸凌會衝去摔人！