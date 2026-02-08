《冠軍之路》新書分享會！曾文誠、蔡其昌回顧12強奪冠瞬間

陳祖安、曾文誠、蔡其昌。（圖／遠流提供）





重現 2024 世界棒球 12 強賽奪冠歷程的聯名電影書《冠軍之路》，今（8）日上午於台北國際書展舉辦首場新書分享會暨簽書會。

講座由兩位作者——資深球評曾文誠與作家陳祖安，攜手中華職棒大聯盟會長蔡其昌共同對談，吸引眾多球迷與書迷到場支持，現場座無虛席、氣氛熱烈。

除了三位與談人外，紀錄片《冠軍之路》的主創團隊也齊聚現場，包括導演龍男、監製張永昌與黃瓀潢，以及攝影指導李如松等人皆到場力挺，見證這段台灣棒球史上的重要記憶。

今年元旦上映的紀錄片《冠軍之路》，票房至今已突破八千萬，觀影人數仍持續攀升；聯名電影書則於一月底上市，預購短短兩週，即登上網路書店分類暢銷榜冠軍；且創下新書尚未正式上市旋即再刷的好成績。

全書近十萬字，近百幀場上及受訪精華照片，完整回顧世界棒球 12 強賽從預賽、複賽到決賽的九場關鍵戰役，橫跨台北大巨蛋與東京巨蛋，完整記錄28名球員及教練團的心路歷程，細膩呈現場上攻守調度、戰術判斷與情緒轉折，重現每一個令人熱血沸騰的瞬間。

身兼作者與紀錄片採訪人的曾文誠分享，紀錄片拍攝過程中累積了大量訪談內容，礙於片長，最終無法全數剪進影片，「我覺得應該要有一本書，好好記錄下這些過程。」

因此邀請陳祖安共同執筆，補足更多幕後故事。他笑說：「如果看紀錄片會讓你哭，看書，可能會哭第二次。」

談到 12 強賽奪冠當下，蔡其昌回憶自己身在東京巨蛋現場，朱育賢擊出再見雙殺的那一刻，所有人一時間都愣住了，「幸福來得太突然。」

他形容，那不只是感動，更是出乎意料的驚喜。他也幽默分享，自己舉起冠軍獎盃時還不小心撞到眼角，「這座冠軍獎盃真的好重！」即使散場回到下榻的飯店，仍能聽見街頭球迷此起彼落的歡呼聲。

被問及 12 強賽中印象最深刻的一戰，曾文誠與陳祖安不約而同提到在台北大巨蛋對戰韓國的首戰。陳晨威擊出的那支滿貫全壘打，不僅點燃現場氣氛，也讓原本不看好中華隊的球迷，轉而相信或許有機會走得更遠。

面對球迷的質疑與批評，蔡其昌直言：「被罵不會怎樣，我也常常被罵！」他表示，台灣球迷對球員的期待與標準都很高，也因此常用自嘲的方式化解壓力。

陳祖安則借用蔡其昌的話呼應表示：「你不能只有在贏的時候才愛他們。」身為三十多年的球迷，能夠親眼見證中華隊奪下 12 強冠軍，是她一輩子都難忘的回憶，而她能夠接下撰寫這本書的任務，也彷彿自己加入了中華隊，感到很光榮。

書中寫道，「棒球是高失敗率的運動，再強也不保證永遠會贏，這正是它迷人的地方。」面對接下來將於三月登場的 2026 年世界棒球經典賽，曾文誠認為，這次名單可說是「史上最強陣容」，也讓所有球迷對接下來的賽事充滿期待。

