《冠軍之路》新書分享會！曾文誠、蔡其昌回顧12強奪冠瞬間
重現 2024 世界棒球 12 強賽奪冠歷程的聯名電影書《冠軍之路》，今（8）日上午於台北國際書展舉辦首場新書分享會暨簽書會。
講座由兩位作者——資深球評曾文誠與作家陳祖安，攜手中華職棒大聯盟會長蔡其昌共同對談，吸引眾多球迷與書迷到場支持，現場座無虛席、氣氛熱烈。
除了三位與談人外，紀錄片《冠軍之路》的主創團隊也齊聚現場，包括導演龍男、監製張永昌與黃瓀潢，以及攝影指導李如松等人皆到場力挺，見證這段台灣棒球史上的重要記憶。
今年元旦上映的紀錄片《冠軍之路》，票房至今已突破八千萬，觀影人數仍持續攀升；聯名電影書則於一月底上市，預購短短兩週，即登上網路書店分類暢銷榜冠軍；且創下新書尚未正式上市旋即再刷的好成績。
全書近十萬字，近百幀場上及受訪精華照片，完整回顧世界棒球 12 強賽從預賽、複賽到決賽的九場關鍵戰役，橫跨台北大巨蛋與東京巨蛋，完整記錄28名球員及教練團的心路歷程，細膩呈現場上攻守調度、戰術判斷與情緒轉折，重現每一個令人熱血沸騰的瞬間。
身兼作者與紀錄片採訪人的曾文誠分享，紀錄片拍攝過程中累積了大量訪談內容，礙於片長，最終無法全數剪進影片，「我覺得應該要有一本書，好好記錄下這些過程。」
因此邀請陳祖安共同執筆，補足更多幕後故事。他笑說：「如果看紀錄片會讓你哭，看書，可能會哭第二次。」
談到 12 強賽奪冠當下，蔡其昌回憶自己身在東京巨蛋現場，朱育賢擊出再見雙殺的那一刻，所有人一時間都愣住了，「幸福來得太突然。」
他形容，那不只是感動，更是出乎意料的驚喜。他也幽默分享，自己舉起冠軍獎盃時還不小心撞到眼角，「這座冠軍獎盃真的好重！」即使散場回到下榻的飯店，仍能聽見街頭球迷此起彼落的歡呼聲。
被問及 12 強賽中印象最深刻的一戰，曾文誠與陳祖安不約而同提到在台北大巨蛋對戰韓國的首戰。陳晨威擊出的那支滿貫全壘打，不僅點燃現場氣氛，也讓原本不看好中華隊的球迷，轉而相信或許有機會走得更遠。
面對球迷的質疑與批評，蔡其昌直言：「被罵不會怎樣，我也常常被罵！」他表示，台灣球迷對球員的期待與標準都很高，也因此常用自嘲的方式化解壓力。
陳祖安則借用蔡其昌的話呼應表示：「你不能只有在贏的時候才愛他們。」身為三十多年的球迷，能夠親眼見證中華隊奪下 12 強冠軍，是她一輩子都難忘的回憶，而她能夠接下撰寫這本書的任務，也彷彿自己加入了中華隊，感到很光榮。
書中寫道，「棒球是高失敗率的運動，再強也不保證永遠會贏，這正是它迷人的地方。」面對接下來將於三月登場的 2026 年世界棒球經典賽，曾文誠認為，這次名單可說是「史上最強陣容」，也讓所有球迷對接下來的賽事充滿期待。
2026WBC世界棒球經典賽 看東森
更多東森新聞報導
快訊／太扯！洋將史東「落跑」加盟蒙古聯賽 戰神回應了
MLB／休季第5隊！鄭宗哲轉戰紅襪 恐再遭DFA逼近歷史紀錄
WBC／日媒稱「台灣很棘手」 徐若熙被視為強敵
其他人也在看
這部不能拍！女演員曝接《世紀血案》試鏡邀約 讀完劇本就警覺：太多問題
改編自林宅血案的電影《世紀血案》日前舉辦殺青記者會，卻意外引爆輿論撻伐。演員李千娜因一句「這件案子沒那麼嚴重，拍攝時很開心、很安心」遭網友炎上，演員群也陸續發聲致歉。女演員賴薇拉今（7日）則在Threads發文，透露自己曾拿到該片試鏡劇本，直言當下就意識到「這部不能拍」，更直言「拍了之後會有太多問題！」
《世紀血案》寇世勳道歉了 作為前輩自責「造成二次傷害」拜託劇組一件事
電影《世紀血案》引發爭議，主演之一的寇世勳今（8）日發聲道歉，「因為我個人思慮不周與對歷史悲劇的認知不足，對各位造成了二次傷害，我深感自責。」
｢世紀血案｣疑影射史明涉案！王婉諭：有常識都知道兇手就是國民黨
[Newtalk新聞] 由過去台灣警備總司令部發言人徐梅鄰之後代徐琨華執導的電影《世紀血案》逕自宣稱改編「林宅血案」，近日被踢爆開拍至今從未知會當事人，網上流出疑似電影劇本的角色對話內容更影射台獨運動先驅史明可能涉案，引爆社會怒火。時代力量黨主席王婉諭直言：「只要有任何常識的人都知道，兇手就是當時的中國國民黨。」 網上截圖可見，電影劇本透過角色對話指稱，從《史明口述史》發現，史明在台灣招兵買馬搞破壞，就是要製造社會不安和政治對立，一名角色詢問：「那他不就等於是自己招認了世紀血案就是他幹的嗎？」另一人則強調仍有疑點，但又說：「我就在琢磨，還有什麼可能？難道真是他？」網上也出現不明人士散布「原來大家一直誤會是國民政府」等言論。 王婉諭在臉書發文寫道：「已經忘了是多久以前，我就知道林義雄先生、陳文成先生，在1980年代所遭逢的悲劇。那當然不是單純的意外。而是黨國時代在國家監控介入下發生的政治慘案。雖然到目前為止，沒辦法確切知道哪個單位、哪個人下令執行的。只要有任何常識的人都知道，兇手就是當時的中國國民黨。」 王婉諭指出：「而且在事件發生後，國民黨的司法、情治單位蓄意誤導辦案方向，抹除了許多關
李千娜《世紀血案》爭議波及除夕特別節目 文化總會回應：將進行調整
李千娜2月初與演員群出席《世紀血案》記者會時，受訪談及相關事件表示：「我覺得如果大家都是上網查這件事情，永遠都會活在恐懼當下，那他如果重啟可能會重新翻整這件事情，好像可能不是那麼嚴重，或者沒那麼恐怖，那又重新給了一個答案。」加上當天全程面帶笑容，被部分網友...
翁滋蔓情牽豪門 北一女校花級舊照曝光超驚艷
北一女校花冊翻開來，名單簡直閃瞎眾人！翁滋蔓、寇乃馨、Selina等前輩的少女時代充滿靈氣，當年穿著小綠綠的制服的丰采，至今仍是傳說，而Lulu也以自然系美貌殺出重圍，後來成為熱門的綜藝主持人。這些女神級學霸如今在演藝圈各據一方，現況更是媒體追逐的焦點。
WBC》中華隊不好惹！ 日媒點名胡智爲跟江坤宇令人印象深刻
2026WBC經典賽即將在3月5日開打，中華隊將於3月6日出戰地主日本隊，日媒持續關注台灣球員表現，《高校野球.com》也提到台灣有兩位球員令人印象深刻，分別是中信兄弟「小可愛」江坤宇跟統一獅隊投手胡智爲。
《世紀血案》爭議延燒！陶晶瑩哽咽介紹「林宅血案」唯一的倖存者 林奐均被砍6刀「從恨中重生」
隨著改編自真實歷史慘案的電影《世紀血案》因授權問題與內容爭議引發輿論風暴，一段 22 年前金曲獎的典禮影像近期在網路上瘋傳。影片中，主持人陶晶瑩在頒獎台上談及入圍者林奐均時，因感念其生命遭遇而一度語帶哽咽，她激動致敬林奐均如何從震驚社會的「林宅血案」中，將恨意轉化為音樂的重生歷程。
WBC／龍仔確定首披台灣戰袍！全家將總動員赴日應援
WBC／龍仔確定首披台灣戰袍！全家將總動員赴日應援
費爾柴德正式宣布加入中華隊 林家正貼出國旗歡迎
[FTNN新聞網]記者洪宗荃／綜合報導2026世界棒球經典賽各隊30人正式名單已於6日公布，其中中華隊陣中的費爾柴德（StuartFairchild）和龍恩（JonathonLong）為...
經典賽》到底是哪國？以色列堪稱「美國二隊」僅1人是本土
2026年第6屆世界棒球經典賽（WBC）官方正式公布各國30人名單，除了中華隊首度有台美混血雙星龍恩（Jonathon Long）與「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）加入外，大會公布的出生地也揭露了有趣的現象，以色列、英國及義大利等隊伍幾乎由美籍球員「包辦」，被球迷戲稱為名符其實的「美國二隊」。
大S離開「真實心願」曝光！命理師：S媽曾私下找上門
娛樂中心／李汶臻報導女星大S（徐熙媛）去（2025）年2月初因流感併發肺炎病逝日本東京，年僅48歲。日前適逢她逝世一週年，家人與演藝圈好友當天齊聚金寶山，參加由大S丈夫具俊曄親自設計、打造的紀念雕像揭幕儀式。大S猝逝後，S媽（黃春梅）難以走出喪女之痛，還曾PO文崩潰求助身心靈導師。命理師廖美然日前上節目中證實，S媽曾私下找過她，她提到大S的靈魂現況，並透露大S對活在世上的親人有話說，真實心願歲隨之曝光。
S媽私下曾找她求助！命理師廖美然曝大S「靈魂現況」：她很自在
大S（徐熙媛）離世滿1周年，2/2圈內眾親友在金寶山齊聚參加她的紀念雕像揭幕儀式。命理師廖美然昨上許聖梅的直播節目「危機女王」受訪透露S媽之前曾到觀音殿找她求助。「我們有聊了2次，我記得好像是夏天的時候」，廖美然表示可以理解S媽有多痛，所以她願意竭盡所能幫助S媽。蔡維歆
交往近10年！田中千繪認了「很幸福」78歲父看范逸臣「真實反應曝光」
女星田中千繪今（7日）日首度與彩妝大師父親田中東尼在台接受媒體聯訪，田中千繪也表示為此相當緊張，「爸爸講話會講很多，有時候會忘記在錄影，我也不是專業翻譯，會突然忘記他剛剛講了什麼，昨天也沒睡好。」記者林汝珊
道歉止不住怒火！李千娜出道18年陷最大危機 櫻花季演出緊急喊卡
電影《世紀血案》由於未取得當事人與家屬授權、再加上演員言行引發輿論反彈，爭議不斷擴大。其中，李千娜首當其衝，從記者會失言、社群貼文惹議，到節目與活動接連遭抵制，演藝事業陷入出道以來前所未有的風暴。她今（8日）中午在IG限動發文證實，原定下月出席的櫻花季演出確定喊卡。
酷龍姜元來陪具俊曄悼念大S！妻「 放閃一舉動」遭轟 原因曝光
女星大S（徐熙媛）逝世滿一周年，丈夫具俊曄參與設計的紀念雕像，日前於金寶山正式揭幕，酷龍成員姜元來即使行動不便也親自飛來台灣，陪伴多年摯友具俊曄思念大S。未料返韓後，相關貼文卻意外掀起討論。記者林汝珊
知名武打男星傳罹膽囊癌第3期！化療2年消瘦模樣曝
知名武打男星傳罹膽囊癌第3期！化療2年消瘦模樣曝
日職》首打席痛擊台灣代表孫易磊 火腿隊混血好手坦言心境
日本火腿隊今天舉行紅白賽，兩位經典賽台灣代表古林睿煬、孫易磊，分別代表兩隊先發各投1局。古林睿煬一度造成滿壘危機但未失分，而孫易磊則遭水谷瞬擊出陽春砲、失1分。連同首局的首打席全壘打，水谷瞬單場雙響，在球團舉辦的首次實戰有了好的開始。首局面對紅隊先發右投、同時也是WBC台灣代表的孫易磊，第6球的變速
劉德華低調妻近況照瘋傳 朱麗倩穿搭藏貴婦行頭！驚人膚況曝光
好久不見的華嫂朱麗倩最近驚喜現身，罕見的近況照在網路上傳開，立刻點燃大家的八卦魂。這位一直以來都超級低調的天王嫂，多年來幾乎消失在鏡頭前，這次難得露面，讓網友們忍不住開始熱烈討論這位華仔背後的女人。
經典賽》代表中華隊出戰WBC 「費仔」Stuart Fairchild錄製影片感謝支持、已等不及在東京相見
2月8日由中華職棒大聯盟代為轉達，「費仔」Stuart Fairchild對台灣球迷們的感謝！
MLB》3冠快腿Gore過世 生涯首安前已23盜
以快腿聞名的3度世界大賽冠軍球員Terrance Gore，在今天傳出不幸過世的消息，年僅34歲。他的妻子Britney透露，Gore原本只是接受一般手術，但卻不幸過世。