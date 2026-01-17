「冠軍之路」民進黨南市黨部麻豆戲院包場 溪北溪南小球員齊聚為台灣隊加油

繼去年12月在麻豆戲院舉辦電影「大濛」包場，獲得市民朋友好評，今年上映「冠軍之路」，民進黨台南市黨部再次進行公益包場，邀請麻豆、永康兩地少棒、青少棒小將，一起來觀影。 圖：民進黨台南市黨部提供

[Newtalk新聞] 繼去年12月在麻豆戲院舉辦電影「大濛」包場，獲得市民朋友好評，今年上映「冠軍之路」，民進黨台南市黨部再次進行公益包場，邀請麻豆、永康兩地少棒、青少棒小將，一起來觀影。現場不僅有教練，還有家長與市民朋友陪同前來，導演龍男·以撒克·凡亞思也前來與大家致意，分享製作拍攝點滴。

市黨部主委郭國文立委表示，臺南不僅是民主聖地，也是棒球的搖籃，許多優秀的選手都來自臺南，2024年台灣奪得12強冠軍，市黨部在大遠百舉行兩場戶外直播，吸引許多青年朋友前來，一起見證台灣拿下世界第一，因此再一次舉辦公益包場，邀請溪北、溪南的小將，觀賞「冠軍之路」，不僅是回顧當時的感動，為台灣隊在3月參與經典賽集氣加油，也要鼓勵大臺南溪北、溪南球員互相交流。

導演龍男表示，「冠軍之路」不只是慶祝臺灣拿下冠軍，更回顧了選手和教練團一路打拼，包括球員從小以來歷經重重難關力爭上游，從2013年經典賽的挫折與奮鬥，到一起拿下冠軍，把握這段緊湊的拍攝時間，完成《冠軍之路》電影，希望大家都能一起進場觀影，一起感動。

由於本次活動不僅球員期待，議員黃肇輝受永康少棒邀請，黨公職也踴躍參與，故需另行協調戲院在週六下午時段進行全院包場。郭國文說明，溪北地區經營戲院十分不易，選在麻豆戲院包場不僅是支持在地業者，也可以讓更多人可以一起觀影，更是用最實際的方式支持國片，因此也特別邀請導演來到麻豆戲院，不僅鼓勵在地小球員，也讓教練家長與市民朋友，更深一度了解國片，藉由觀賞後的感動，分享給更多親朋好友進入戲院，成為良性循環帶動國片風潮。

