《冠軍之路》海報被搶光影迷怨片商「沒誠意」 免費贈品遭黃牛炒賣999元

12強棒球賽奪冠紀錄片《冠軍之路》上映至今票房已突破3千萬，皆看好成為開年首都破億強片。(牽猴子提供)

由威剛科技與中華職棒出品的現象級棒球紀錄片《冠軍之路》（HERO！HITO！），自 2026 年元旦上映後席捲全台，首週票房衝破2569萬台幣，打破台灣紀錄片紀錄。然而，隨票贈送的「A3 正式海報」因數量嚴重不足，在全台各大影城出現「秒殺」慘況，意外引爆一場影迷、片商與轉賣者之間的社群大戰。

片商為首周觀影影迷準備了特典海報，疑因數量不足，大批想換領的粉絲換不到贈品，部分偏激影迷高喊抵制。(牽猴子提供)

自1月1日上映首日，許多影城如國賓、哈拉影城等，僅至中午場次便宣告海報兌換完畢，更有網友在網上哀嚎，第一場還沒結束，海報便領取一空。網友分析可能因為該片預售情況普通，片商判斷失誤，海報印量不多，每間影城僅5、60張不等；再加上每間影城操作標準不一，官方開放特別場票券亦可兌換首週特典，導致現場排隊與網路預約的影迷爆發不滿。社群平台 Threads 與 Facebook 湧入大量負面評論，砲轟片商「準備數量太少」、「沒誠意」，甚至有情緒激動的網友喊出「抵制觀影」以示抗議。

對此，部分資深影迷與影評人持不同看法，認為電影本身才是本體，批評那些因拿不到贈品就給予負評或揚言抵制的網友為「海報巨嬰」，嘲諷其本末倒置，模糊了支持台灣棒球紀錄片的初衷。

隨著戲院端斷貨，二手交易平台隨即出現炒賣現象。原為免費贈送的海報被掛上300至 999 元不等價格販賣。網友指證歷歷黃牛炒賣，此舉引發真正想收藏的球迷憤慨，認為黃牛行為擠壓了觀影者的權益，也背離了電影推廣的初衷。

蝦皮有賣家以999元出售首周特典海報，引起粉絲不滿。(牽猴子提供)

面對風波，該片監製透過社群平台發聲，強調團隊如履薄冰準備一年，只為留下台灣隊最好的紀錄。他坦言「連導演跟我自己一張海報都沒有」，對因特典導致影迷不悅感到遺憾，但仍呼籲：「希望大家愛這部電影，而不是只愛特典。」

片商臨時加開1月10號的限定場，贈送前導版海報。(牽猴子提供)

最初網友的怒火剛開始燃燒時，片商並未第一時間回應，本刊針對此事詢問也未得到相關問題的答覆，但為了平息民怨，官方加開 1 月 10 日的「限定特典場」，發放前導版海報。不過1月7日開賣後，超過24小時仍未滿座，因此有網友質疑，這些吵著要抵制電影的網友根本不是為了海報，而是不想再多花錢看電影；此外前導版海報款式是全隊員的背影，且早前亞洲冬季棒球聯盟就已贈送過，比起特典有隊長陳傑憲的大照片，吸引力馬上被比下去。

某些大影城的限定場開始售票後24小時仍還買得到票，陳傑憲為主角的海報版本確實更吸引粉絲。（牽猴子提供）

