《冠軍之路》熱血票房突破5788萬 傳奇田徑選手紀政感動力推

陳冠宇（右）感謝導演留下這段珍貴回憶，左為中華隊應援團長小白。（牽猴子提供）

年度最熱血紀錄片《冠軍之路》上映後口碑持續發酵，不僅成功吸引大量棒球迷走進戲院，也讓許多原本對棒球並不熟悉的觀眾深受感動，票房累積至今正式突破5788萬元，寫下台灣紀錄片影史重要里程碑。適逢世界棒球經典賽（WBC）中華隊展開集訓，開訓當天現場播放紀錄片主題曲〈今天的我〉，再次引發觀眾共鳴。

隨著期末考結束，許多中學生跟家長進戲院一起欣賞，不只年輕世代與非球迷被感動，首位獲得奧運田徑獎牌的亞洲女子運動員、被譽為「飛躍羚羊」的紀政，也分享觀影心情：「長年在國外比賽，又因個人項目，我一直很羨慕棒球選手，能在家鄉享受全場為自己和臺灣加油的氛圍，真的非常感動。」她指出，運動不僅能團結人民、提升國際能見度，也能增進個人身心健康、為社會帶來正面能量。

廣告 廣告

自《冠軍之路》上映以來，中華職棒會長蔡其昌、導演龍男以撒克凡亞思、監製張永昌、黃瓀潢、球員、應援團、啦啦隊員分頭進行戲院跑場活動已超過80場，上周末舉辦的映後特別場同樣熱血沸騰，暫時自國訓中心請假前來參與的中職明星球員陳冠宇驚喜現身之外，中華隊應援團長小白、York、Travis崔維斯與啦啦隊若潼也現身映後帶動應援。

陳冠宇表示，透過紀錄片重新回顧比賽激動時刻格外特別，也感謝導演留下這段珍貴回憶，並鼓勵大家多多進場支持。現場也有家長帶著孩子進戲院，甚至有年紀不到10歲的小朋友直言：「我以後也想當棒球員！」陳冠宇則笑著回應：「打棒球真的很辛苦，自己從小三開始訓練，暑假在烈日下流汗、上課之餘仍持續練習。」

更多中時新聞網報導

洪詩照顧失智公公：愛屋及烏

陳姸霏大半年沒拍戲 羞求媽媽金援

蕾娜特驚喜封后嚷「賞我一巴掌」