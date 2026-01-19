《冠軍之路》票房炸裂！導演龍男與蘇巧慧相戀 竟是因為「這件事」

記者陳思妤／台北報導

紀錄台灣在世界棒球12強奪冠的電影《冠軍之路》上映首日票房突破台灣紀錄片紀錄，截至1月18日，票房已突破5700萬，除了球迷和企業，不分藍綠的政治人物都加入包場行列。三立新聞《話時代人物》節目主持人鄭弘儀特別邀請導演龍男．以撒克．凡亞思和他的太太、民進黨立委蘇巧慧上節目，一起談這部電影的幕後，還有兩人相處的點點滴滴。

導演龍男回憶起他和蘇巧慧相識相戀，原因竟然也是棒球。原來兩人大學就是台大社會系同班同學，龍男和朋友們共同創立「台大社會系群風棒球隊」，蘇巧慧則加入球隊成為球隊經理，負責協助球隊大小事務。蘇巧慧提到，為了幫助系隊準備比賽，她時常需要一大早，清晨四點左右就去幫球隊「佔球場」，「而龍男也通常是比較早到。」自然也有更多的相處時間。

廣告 廣告

三立新聞《話時代人物》節目主持人鄭弘儀專訪《冠軍之路》導演龍男．以撒克．凡亞思和他的太太、民進黨立委蘇巧慧（圖／話時代人物）

龍男說，有次練習傳接球時，注意到蘇巧慧站在隊友後方，他提醒自己千萬要小心，不要砸到對方，「但可能就是因為有這樣的想法，球不偏不倚剛好砸中巧慧的頭。」他趕忙上前關心蘇巧慧的狀況，所幸球速不快，卻也意外開啟了兩人之間的緣分。

兩人回憶起當年龍男去向蘇貞昌提親的故事。龍男說，父母親是阿美族，自己又是家中長子，沒有前例可循，其實當時大家都不太確定提親的習俗，但無論如何，「還是去買了一件西裝」。

三立新聞《話時代人物》節目主持人鄭弘儀專訪《冠軍之路》導演龍男．以撒克．凡亞思和他的太太、民進黨立委蘇巧慧（圖／蘇巧慧辦公室提供）

鄭弘儀問起，蘇貞昌問政很犀利，婚前有沒有特別嚴格的要求？龍男表示，他知道院長很珍惜巧慧，「而且知道這是最珍愛的人，要託付給自己，當然是要好好的把握住。」鄭弘儀追問，蘇貞昌在婚禮上有沒有特別叮囑的話？龍男笑說，「只記得當下蠻緊張的，有點忘了。」蘇巧慧則在一旁加碼，「我父親沒有哭 ，是他哭！」

三立新聞《話時代人物》節目主持人鄭弘儀專訪《冠軍之路》導演龍男．以撒克．凡亞思和他的太太、民進黨立委蘇巧慧（圖／話時代人物）

※精彩內容都在54台三立新聞台，本週日（1/25）晚上八點播出。由鄭弘儀主持的《話時代人物》。

更多三立新聞網報導

組冠軍隊伍拚新北！蘇巧慧準備好1對1：長跑當短跑「每天跑快一點」

民進黨台北市長人選未定 蘇巧慧：盼黨中央遵循機制盡快推出最適合人選

戴錫欽爆與李四川「差距縮小中」 蘇巧慧曝選戰策略：每天都全力衝刺

藍曝新北差距正縮小！李四川稱「這事」最重要：工作完成再考慮其他事

