《冠軍之路》票房炸裂！峮峮驚喜現身「親發衛生紙」：怕電影太催淚
記者王培驊／台北報導
由威剛科技、中華職棒出品的現象級棒球紀錄片《冠軍之路》（HERO！HITO！），自元旦上映以來，瞬間席捲全台，癱瘓各大戲院，首週票房一舉衝破2569萬，締造臺灣紀錄片市場前所未見的爆發性氣勢，就連美國大聯盟知名主播摩洛西（Jon Morosi）也密切關注此部作品，並將票房佳績分享到個人社群平台。
而在週末中華職棒會長蔡其昌、監製張永昌、黃瓀潢、導演龍男・以撒克・凡亞思也馬不停蹄衝票房，到戲院與影迷打招呼，更帶著許多球員、啦啦隊員驚喜現身，讓社群掀起熱烈討論。蔡其昌分享電影上映３天就6刷，感性說：「每看一次都還是會有不同的感受，因為越看越細，看完電影還是會起雞皮疙瘩，剎那間還是會有想要流淚的感覺。」
《冠軍之路》製作團隊全片共訪問了70多位對象，在1個月裡訪問37位選手與教練，包括古巴隊－讀賣巨人隊的球員馬丁尼茲、日本隊－讀賣巨人隊的球員戶鄉翔征、日本隊－樂天金鷲隊的球員辰己涼介，以及飛到美國拍攝訪問美國隊的球員萊恩沃德。製作團隊在亞利桑那州待了9天進行訪問與素材的採集作業，又花了7天在日本造訪了仙台、大阪、岡山與東京等地進行拍攝與訪問，就為讓紀錄片的內容更豐富，而這些訪問也成了影迷和球迷心中的驚喜彩蛋。
上映後《冠軍之路》在戲院的放映更是驚喜連連。在12強賽中呼聲極高的明星球員林家正於3日在戲院驚喜現身，不僅與觀眾合影留念，更為球迷簽名，親切互動曝光後，引來社群一片「炫耀合照」熱潮，甚至有網友激動發文：「我已經準備好原地結婚了！」
球員陳冠宇則在映後再次回憶起賽場趣事，透露比賽當時因為太專注在自己的投球狀態，從熱身的牛棚區踏上賽場都沒注意到捕手已從林家正換成戴培峰，就連戴培峰對著他比暗號，仍沒注意到，笑言：「直到放下壓力，戴培峰跟我擊掌，我才驚呼：『你怎麼在（球場）上面！』」逗得全場觀眾笑聲連連。
4日的南部放映，蔡其昌偕同球員潘傑楷、陳柏清於不同電影院直擊亮相，潘傑楷坦言：「當時比賽的感動會湧上心頭，真的很多人不看好我、不看好我們，但一踏進球場那一刻開始，我們隊友都相信著彼此，到裁判喊開始比賽那刻，全臺灣球迷一心想要幫中華隊加油，那時候我們感受到臺灣的團結，能打出漂亮的成績，一切都是因為有你們這群幫助我們加油的球迷朋友。」一番話也讓全場瘋狂鼓掌。人氣啦啦隊女神峮峮也現身影廳，在入口處與蔡其昌親自發放《冠軍之路》特製衛生紙，就怕電影太催淚讓觀眾手忙腳亂，觀眾直呼：「揪甘心！」
完整記錄臺灣棒球從低谷挺向高峰歷程的紀錄片《冠軍之路》，觀影熱潮持續延燒，不僅吸引大批球迷穿著「Team Taiwan 」帽Ｔ湧入戲院，更成功跨越世代與族群，成為新年檔期最受矚目的話題電影，也讓討論聲量不斷擴散，讓紀錄片的影響力更進一步延伸至校園，陸續出現教師自主包場、邀請學生進戲院觀影的風潮。
在首週末就有近20場，邀請國中小青少棒隊、社區棒球隊等進戲院觀賞《冠軍之路》，台南全美戲院更邀請三級棒球校隊球員進戲院共襄盛舉，並將當日票房全數捐贈給台灣棒球發展基金，期望以自身力量拋磚引玉，讓更多人看見台灣棒球，凝聚國人向心力。中小學師長也積極響應，除了包場帶學生觀影，更將《冠軍之路》納入寒假教材，鼓勵學生與家人一同走進戲院，從片中學習球員們勇於挑戰、不畏挫折的精神。
《冠軍之路》好評爆棚，電影票堪比演唱會門票難搶，甚至出現觀眾在社群哀嚎：「怎麼提早兩個小時買票，還是搶不到！」可見，進戲院觀影《冠軍之路》已成為2026的全民活動之一。觀眾回憶起片中2013年的賽事，更是情緒湧現喊：「我從開演哭到後面 roll card！」也有人感慨：「雖然已經是一年多前的比賽，看到影片內容仍然情緒滿滿」、「明明都知道劇情，但每次看到影片中的關鍵球，還是忍不住想大聲歡呼！」。這部橫跨臺、日、美，訪談近70位受訪者、累積300小時影像素材的紀錄片將所有經典畫面整理給影迷與球迷，透過影像書寫成一封給臺灣棒球的情書，邀請所有曾為國家隊吶喊的觀眾，一起走進戲院，重溫那條寫下奇蹟的冠軍之路。
更多三立新聞網報導
BTS全員合體唱進高雄！台灣場傳「選定世運主場館」 開唱時間點曝光
AOA珉娥元旦輕生！今突大動作「關閉IG帳號」 公司發聲揭她最新狀況
女星宣布嫁「小14歲鮮肉演員」！認愛2年登記結婚 甜喊：最了解我的人
TVB獎座「價值5百萬」！是港人近五年年薪 佘詩曼《新聞女王》橫掃大獎
其他人也在看
「最帥展昭」驚見倒臥病床！66歲何家勁痛苦模樣畫面曝光 親揭身體現況
曾因主演經典古裝劇《包青天》紅遍全亞洲，現年66歲的香港男星何家勁有「最帥展昭」之稱，近年來淡出演藝圈轉往商界發展有成，在惠州經營健康食品品牌「勁家莊」已有10多年，生意穩定被外界估計身家過億。然而近期他卻在社群平台上分享自己躺病床打針的影片，讓粉絲擔心他的身體狀態。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 4
台股來到3萬點！阮慕驊稱笑不出來：漲點集中在這5檔其他是莊孝維？
台股今（5）日大漲755.23點，終場加權指數收在30105.04點，並創下首次衝上3萬點大關。其中台積電的貢獻指數漲點677點，占今日漲點755點的比重超過89%。相較之下，上市櫃公司合計下跌家數達到上千家，表現兩極化。對此，財經專家阮慕驊直言，台股今日大漲755點，光這5檔股票加起來就貢獻725點，其它股票是「莊孝維」？中天新聞網 ・ 12 小時前 ・ 82
大陸20歲女網紅流浪柬埔寨 騙家人「在浙江上班」慘狀曝光
（國際中心／綜合報導）大陸一名20歲福建吳姓女網紅，近日被拍到流落柬埔寨西哈努克市街頭，滿臉憔悴、蓬頭垢面，左 […]引新聞 ・ 1 天前 ・ 98
青花菜崩盤價現在吃最賺！北農教「正確洗法」農藥菜蟲全洗光
青花菜過去被稱為「貴族蔬菜」每斤90～110元都算正常，但根據農糧署說明，受到去年風災及豪雨的影響，許多農民延後了種植時間，加上12月氣候溫暖少雨，導致產期重疊...早安健康 ・ 20 小時前 ・ 11
川普再說「西半球是我們的」! 美軍接下來入侵誰? 這6國被點名 中國不忍說話了
[Newtalk新聞] 在美軍逮捕委內瑞拉總統馬杜洛之後，美國總統川普 4 日在總統專機「空軍一號」上面對媒體，向委內瑞拉、哥倫比亞、古巴、伊朗、墨西哥、丹麥等國發出威脅。此外，他還就烏克蘭襲擊了普丁官邸一事改口，稱 : 「我不相信那次襲擊發生了」。 談及委內瑞拉時，川普稱，美國「必須獲得（對委內瑞拉資源的）完全准入」。川普自稱美國已「掌控」委內瑞拉。「別問我現在誰掌權，因為我會給你一個答案，而且這個答案會非常有爭議。」當記者追問時，川普說：「我的意思就是，現在由我們掌控。」 美國總統川普（前中）3日與國務卿盧比歐（前右）等人監看美軍逮捕委內瑞拉總統馬杜洛行動。 圖取自facebook.com/WhiteHouse 川普還警告，委內瑞拉代理總統羅德里格斯「如果不做正確的事，將面臨比馬杜洛更糟糕的處境」。更多軍事干預方案已擺在桌面上。「如果他們不守規矩，我們將發動第二輪打擊。」 川普聲稱，哥倫比亞把毒品賣給美國，「也病得很重」，並對哥倫比亞總統佩特羅發起人身攻擊，稱「他這樣做的日子不會太長了」。當被問及美國是否會對哥倫比亞發動行動時，川普說：「聽起來不錯。」 川普說，3 日在美國對委內瑞新頭殼 ・ 17 小時前 ・ 236
騎車上陽明山！年輕男竟「冷到下不來」叫119 醫師示警了
近日受輻射冷卻影響及強烈大陸冷氣團南下，各地氣溫逐漸下降，外出務必做好保暖。對此，振興醫院急診重症醫學部主任田知學分享，曾有位年輕人騎到陽明山冷水坑，結果冷到下不來，只好叫119救護車，因此她提醒，氣溫轉變或是驟降，即使是「短暫」出門，也請穿著保暖、隨時補充熱量與水分。三立新聞網 setn.com ・ 59 分鐘前 ・ 8
日媒直球問「委內瑞拉買大量中國武器沒用」 中國外交部急扯：反對武力
美國總統川普下令對委內瑞拉發動奇襲，並逮捕委內瑞拉總統馬杜洛及其妻子，而這次軍事活動中，委國採用的中國製防空雷達系統面臨全面癱瘓、形同虛設，引起注意。中國外交部5日舉行記者會時，日本記者就直球追問，委國採購大量中國武器，但卻未發揮作用，對此有何評論？中國外交部發言人林劍則沒有正面回應，只跳針稱反對使用武力。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 91
30歲OL「只做1事」！3個月後脂肪肝全消失 醫揭密：不是運動
飲食不正常、缺乏運動都可能造成脂肪肝。胃腸肝膽科醫師錢政弘分享，一名30多歲上班族工作繁忙、平時沒有時間運動，原本罹患輕度脂肪肝，但經過3個月飲食調整後，脂肪肝全消失，主要是她早餐不再吃麵包，而是選擇水煮蛋、黑咖啡、蒸地瓜、香蕉。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 8
曲棍球全國聯賽暴力衝突！前國手揮拳攻擊國中生腦部 北市溜冰協會公告懲處：終身不提供服務
台北市溜冰協會舉辦的第51屆假日盃曲棍球全國聯賽，近日爆出暴力衝突事件，引發社會高度關注。一名成年男子選手在冠軍戰中對國中生出手攻擊，台北市溜冰協會已針對該名成年男子選手處以「終身不提供服務」，而該隊處以禁賽一屆。TSNA ・ 3 小時前 ・ 31
中共如法炮製美軍「斬首」台灣總統？國軍「超強神器」讓機率趨近於0
美軍經數個月的策劃後，以迅雷不及掩耳的生擒委內瑞拉總統，然而不管是中國小粉紅及國內親中派都在想像，中國是否能如法炮製美方的「精準斬首」，不過財經網紅Emmy胡采蘋就在其粉專上表示，中國若有能力早已進行斬首，其中最關鍵的就是位在新竹的樂山雷達，其能力可偵測中國全境，儘管核心技術仍被美方掌握，但北京若有任動作都會被我方即刻掌握、反應，元首至少有20分鐘的時間可撤離到安全處。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 177
妻頭痛4度就醫「查不出病因」 癌末夫控醫療疏失害命
妻頭痛4度就醫「查不出病因」 癌末夫控醫療疏失害命EBC東森新聞 ・ 16 小時前 ・ 17
北京神盾失效？美軍破紙紮防空系統活捉馬杜洛 他揭「台灣該得2啟示」
美國3日清晨發起軍事行動轟炸委內瑞拉首都，讓當地砸鉅資引進的中國防禦體系癱瘓，並迅速逮捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）夫婦，不僅終結了南美洲的一個親共政權，更在印太地區投下巨大的心理震撼彈。台灣青年世代共好協會理事長張育萌指出，台灣應該此事件得到2大啟示。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 127
黃仁勳CES開講！機器人ChatGPT時代來臨、發表自駕車AI、Rubin晶片量產 六大重點一次看
2026年美國消費性電子展（CES）正式揭幕！全球AI晶片龍頭輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳主題演講打頭陣，端出輝達新一波AI版圖：不只宣告「機器人ChatGPT時代」正式來臨，更一口氣揭示自駕車專用開源AI模型Alpamayo，新一代Vera Rubin平台已進入量產、相關產品預計2026年下半年起由合作夥伴供貨。《Yahoo股市》整理六大重點一次看。Yahoo奇摩股市 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
阿嬤叮嚀「要死的人才穿襪子睡覺」 醫解答：虛寒體質才適合！
寒流來襲，關於睡覺是否該穿襪子的討論再度引發熱議。中醫師樓中亮指出，穿襪入睡並非人人適合，虛寒體質者可藉此保暖提升睡眠品質，但手腳易發熱或習慣將腳伸出被外者則不建議。此說法源於一名女網友分享兒時被阿嬤責罵的經歷，引發眾多網友共鳴。中天新聞網 ・ 1 小時前 ・ 3
兩岸若開戰 謝長廷警告「中國這一省」首當其衝：習近平怎麼忍心把這變戰場
日本首相高市早苗先前發表「台灣有事論」，引起中國強烈反彈，使得中日和兩岸關係陷入高度緊張。對此，曾任行政院長的總統府資政謝長廷在風傳媒節目《下班瀚你聊》表示，中國的打壓反而使得高市早苗支持率高漲，中國種種行徑已使得中國人民失去尊嚴。此外，謝長廷提到，兩岸應建立不破壞現狀的共同價值，若中國一直要改變現狀，在世界上就是一個破壞和平的國家。 謝長廷認為，高市早苗......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 774
投資人嗨翻！00830暴力配息「1張9000元」 專家示警高息陷阱：要注意
近期多檔ETF陸續公布配息，繼元大台灣50（0050）及元大高股息（0056）公布配息分別為1元及0.866元後，國泰費城半導體（00830）也公告今年將配發高達9元現金股利，相當於一張股票配9000元，如此誇張的配息金額，引發不少股民、投資人熱議。不過就在眾多投資人沉浸在暴力配息的愉悅中，財經專家、不敗教主陳重銘則在臉書發文示警高息陷阱，直言已出現明顯溢價......風傳媒 ・ 17 小時前 ・ 11
「最強通訊行」傑昇通信全台150店！台灣每10支手機就有1支跟它買【Yahoo財經大人物】
每10個台灣人就有1人在傑昇通信買手機！從40年前三重一間小店，做到全台150家門市的全台第一大通訊通路，成為三大電信也不可忽視的「最強通訊行」。傑昇通信總經理張庭維接受《Yahoo財經大人物》專訪，暢談背後成功之道就在「挑戰手機市場最低價」9個大字，他認為招式不在多、有效就好，笑著說就是要「簡單重複直到他吐」，更直呼「想到傑昇就想到便宜，那我就成功了！」但一支愛瘋只賺100元如何生存？Yahoo奇摩股市 ・ 2 小時前 ・ 2
中官媒酸美「世界惡霸」自家人不挺 中共國師嗆只會打嘴炮：真不要臉
美國於3日清晨在發起軍事行動中，轟炸委內瑞拉首都，讓當地砸鉅資引進的中國防禦體系癱瘓，並迅速逮捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）夫婦，不僅終結了南美洲的一個親共政權，更在印太地區投下巨大的心理震撼彈。中共官媒新華社微信怒斥川普無限擴張權力是「世界惡霸」，沒想到卻被稱為「中共國師」的知名武統學者李毅爆粗口開嗆只會打嘴炮「真不要臉」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 87
唐綺陽60歲狂瘦28kg太神！親曝「最愛1款減肥聖品」飯前吃瘦得快，營養師也認證
最近瘦身界又冒出一個自然飲食新寵 —— 「銀耳減肥法」，連星座專家 唐綺陽 都大力推薦！她在 2024 年決心甩掉 20 多公斤，靠的是聰明吃 ＋ 好食材，而銀耳竟然是她解鎖變女人我最大 ・ 3 小時前 ・ 6
分了更輕鬆／獨家！掛名開店衰背債 王俐人爆離婚小7歲老公
去年才因「好心借名」替朋友開店，無端背上500萬元債務、被債主告上法院的49歲女星王俐人，人生風暴顯然不只一樁。本刊再接獲消息，其實她早在數月前就已悄悄與小7歲的演員老公林琮軒辦妥離婚手續，結束近4年的婚姻，消息之所以會傳開，正是她私下向友人吐露心聲時淡淡一句：「分了比較輕鬆。」讓人不勝唏噓。鏡週刊Mirror Media ・ 6 小時前 ・ 15