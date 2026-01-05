「冠軍之路」票房熱賣 校園寒假教材掀學習風潮

（中央社記者洪素津台北5日電）棒球紀錄片「冠軍之路」首週票房衝破新台幣2569萬元，此片成功跨越世代與族群，影響力更延伸至校園，中小學師長積極響應將此片納入寒假教材，鼓勵學生從片中學習球員們勇於挑戰、不畏挫折的精神。

完整記錄台灣棒球從低谷挺向高峰歷程的紀錄片「冠軍之路」熱映中，此片影響力進一步延伸至校園，陸續出現教師自主包場、邀請學生進戲院觀影的風潮；台南全美戲院更邀請三級棒球校隊球員進戲院共襄盛舉，並將當日票房全數捐贈給台灣棒球發展基金，期望以自身力量拋磚引玉，讓更多人看見台灣棒球，凝聚國人向心力。

中華職棒會長蔡其昌、冠軍之路監製張永昌、黃瓀潢、導演龍男・以撒克・凡亞思也馬不停蹄衝票房，到戲院與影迷打招呼，更帶著許多球員、啦啦隊員驚喜現身，讓社群掀起熱烈討論。蔡其昌透過新聞稿分享電影上映3天就6刷，「每看一次都還是會有不同的感受，因為越看越細，看完電影還是會起雞皮疙瘩，剎那間還是會有想要流淚的感覺。」

蔡其昌在4日南部的放映偕同球員潘傑楷、陳柏清於不同電影院直擊亮相，潘傑楷坦言：「當時比賽的感動會湧上心頭，真的很多人不看好我、不看好我們，但一踏進球場那一刻開始，我們隊友都相信著彼此，我們感受到台灣的團結，能打出漂亮的成績，一切都是因為有你們這群幫助我們加油的球迷朋友」。

除了人氣球員現身，啦啦隊女神峮峮也現身影廳，在入口處與蔡其昌親自發放「冠軍之路」特製衛生紙，就怕電影太催淚讓觀眾手忙腳亂，也讓觀眾直呼：「揪甘心！」

「冠軍之路」橫跨台、日、美，訪談近70名受訪者、累積300小時影像素材的紀錄片，將所有經典畫面整理給影迷與球迷，透過影像書寫成一封給台灣棒球的情書，盼所有曾為國家隊吶喊的觀眾，一起走進戲院，重溫那條寫下奇蹟的冠軍之路。（編輯：李亨山）1150105