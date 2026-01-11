《冠軍之路》票房破紀錄！總統賴清德親臨觀賞 大讚：令人欽佩的台灣精神紀錄片

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導

紀錄片電影《冠軍之路》（HERO！HITO！）上映10天、截至10日票房來到3500萬，目前已登上台灣紀錄片影史票房第5名，也是紀錄片票房飆升最快的電影。日前舉辦中華職棒聯盟包場特映會，包括總統賴清德、中華職棒會長蔡其昌、威剛科技的總經理陳玲娟皆親臨觀賞，共同見證這部紀錄台灣棒球榮耀的作品《冠軍之路》。

總統賴清德（左）和中華職棒會長蔡其昌（右）分享觀影心得。（圖／牽猴子提供）

從小就熱愛棒球的總統賴清德看完片後，對出品方表達感激，也難掩激動表示，「我覺得《冠軍之路》更像是一部表現台灣精神的一部紀錄片！」並呼籲大家進戲院觀賞：「真的是充滿了感動、充滿了感激，也充滿了不可思議，我要呼籲不管你愛不愛棒球，其實你都應該要買票，進到這個戲院來看一看這部紀錄片電影。」

長期關注棒球賽事的總統賴清德坦言，在工作忙碌期間，能抽出時間看到紀錄片電影《冠軍之路》心情輕鬆也很激動，並深深表達對製作團隊的敬意，「花了那麼多的時間，收集那麼多的影片、訪問那麼多人，然後把它串聯成一部這麼好的劇情，它不是單純的紀錄片，是一個非常深入非常棒、非常有感情、非常激勵的一部電影。」他感觸很深的是，「每一位選手在不被看好的狀況下，帶著拼勁，克服各種困難 ，然後團結一致在場上爭取最好的成績，為國家爭取最好的榮譽，然後一步一步走上冠軍之路。」

總統回想起2024年台灣隊奪冠的過程，「這個劇本大概只有上帝寫得出來。」總統忍不住再次說：「真的是充滿了感動、充滿了感激，也充滿了不可思議，我要呼籲不管你愛不愛棒球，其實你都應該要買票，進到這個戲院來看一看這部紀錄片電影。」

總統賴清德抽空欣賞紀錄片《冠軍之路》。（圖／牽猴子提供）

導演龍男・以撒克・凡亞思也在紀錄片播放前向所有支持《冠軍之路》的夥伴致上最深謝意，他強調，從開拍以來團隊歷經無數挑戰與質疑，「但我希望大家在看完之後，不要忘記我們已經是世界冠軍！」龍男導演動情指出，《冠軍之路》不僅是一部紀錄片，更是一代又一代棒球人用血汗、努力與不甘心累積而成的成果，「這座冠軍不只是球員的榮耀，而是全民的驕傲。我相信，今年的比賽我們依然能夠再創佳績。請大家不要懷疑自己，繼續成為台灣隊最強的後盾。」

