《冠軍之路》票房破紀錄 10天3500萬見證臺灣精神

記者王丹荷／綜合報導

紀錄片《冠軍之路》（HERO！HITO！）上映10天、截至10日票房來到3500萬，目前已登上臺灣紀錄片影史票房第5名，也是紀錄片票房飆升最快的電影。從小就熱愛棒球的總統賴清德看完片後也難掩激動表示，「我覺得《冠軍之路》更像是1部表現臺灣精神的紀錄片！」並呼籲大家進戲院觀賞：「真的是我要呼籲不管你愛不愛棒球，其實你都應該要買票，進到這個戲院來看一看這部紀錄片電影。」

見證紀錄臺灣棒球榮耀的《冠軍之路》日前舉辦中華職棒聯盟包場特映會，包括總統賴清德、中華職棒會長蔡其昌、威剛科技的總經理陳玲娟皆親臨觀賞；導演龍男・以撒克・凡亞思也在紀錄片播放前向所有支持的夥伴致上最深謝意，表示《冠軍之路》不僅是部紀錄片，更是一代又一代棒球人用血汗、努力與不甘心累積而成的成果。

導演龍男・以撒克・凡亞思強調，從開拍以來團隊歷經無數挑戰與質疑，「但我希望大家在看完之後，不要忘記我們已經是世界冠軍！」他表示：「如果沒有威剛陳立白董事長的熱情與資源支持、沒有蔡其昌會長的領導與聯盟同仁的全力協助，就不會有今天這部紀錄片電影的誕生。」他強調，從開拍以來團隊歷經無數挑戰與質疑，「但我希望大家在看完之後，不要忘記我們已經是世界冠軍！」

監製張永昌也在致詞中感性表示：「非常感謝威剛、中職聯盟以及所有一路支持的夥伴。也感謝導演給我這個機會，一起完成這段難忘的旅程。從籌備到完成，我們真的走了很長一段路，如今能在大銀幕上與大家分享，心中滿是感動。」另一位監製黃瓀潢則簡短卻真摯地說：「這一路走來真的很辛苦，但我們做到了！」《冠軍之路》全臺上映中。

導演龍男・以撒克・凡亞思（中）和監製張永昌（左）、黃瓀潢（右）放映前分享拍攝心情。（牽猴子提供）

《冠軍之路》日前舉辦中華職棒聯盟包場特映會，中華職棒會長蔡其昌（前排左起）、總統賴清德、導演龍男・以撒克・凡亞思出席。（牽猴子提供）

總統賴清德（左）抽空欣賞紀錄片《冠軍之路》。（牽猴子提供）