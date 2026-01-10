《冠軍之路》票房破紀錄10天3500萬 總統賴清德感動讚：臺灣精神

【緯來新聞網】12強奪冠紀錄片電影《冠軍之路》上映10天，截至10日票房來到3500萬，目前已登上臺灣紀錄片影史票房第5名，也是紀錄片票房飆升最快的電影。從小就熱愛棒球的總統賴清德看完片後，「我覺得《冠軍之路》更像是一部表現臺灣精神的一部紀錄片！」



長期關注棒球賽事的總統賴清德坦言在工作忙碌期間，能抽出時間看到紀錄片電影《冠軍之路》心情輕鬆也很激動，並深深表達對製作團隊的敬意，「花了那麼多的時間，收集那麼多的影片、訪問那麼多人，然後把它串聯成一部這麼好的劇情，它不是單純的紀錄片，是一個非常深入非常棒、非常有感情、非常激勵的一部電影。」



賴清德感觸很深的是，「每一位選手在不被看好的狀況下，帶著拼勁，克服各種困難 ，然後團結一致在場上爭取最好的成績，為國家爭取最好的榮譽，然後一步一步走上冠軍之路。」總統想起片中畫面再次讚嘆：「這個過程令人非常非常感動。」



他特別提到中職球星黃恩賜，為了球賽，差點讓新娘獨自站上婚禮舞台，還有林家正15歲一個人到美國深造，以及林昱珉從小就設定人小志氣高的目標；陳傑憲旅日進修的艱辛過程，球員們帶著自己的生命歷程，最終成為國家隊，並奪得冠軍，讓總統相當動容。



總統賴清德說：「我認為這應該不是一部記錄棒球贏得冠軍的電影而已，應該也不是一部激勵人心的紀錄片電影而已，看起來的感受不是這麼單純。我覺得它更像是一部表現臺灣精神的一部紀錄片！在棒球的領域裡面，片中所展現出來的點點滴滴、各種情境，其實也代表了臺灣各行各業各個領域奮鬥打拼的精神，所以我覺得這部電影應該就是在呈現一個令人欽佩的臺灣精神。」總統回想起2024年臺灣隊奪冠的過程，不禁說：「這個劇本大概只有上帝寫得出來。」總統忍不住再次說：「真的是充滿了感動、充滿了感激，也充滿了不可思議，我要呼籲不管你愛不愛棒球，其實你都應該要買票，進到這個戲院來看一看這部紀錄片電影。」 《冠軍之路》現正上映中。

總統賴清德看《冠軍之路》直呼感動。（圖／牽猴子提供）

《冠軍之路》導演龍男・以撒克・凡亞思（中）和監製張永昌（左）、黃瓀潢（右）放映前分享拍攝心情（圖／牽猴子提供）

《冠軍之路》特映會，中華職棒會長蔡其昌（左起）、總統賴清德、導演龍男・以撒克・凡亞思。（圖／牽猴子提供）

