《冠軍之路》票房破4500萬！ 登台灣紀錄片影史票房第3

前總統蔡英文（中）昨（13）參加小英之友會包場欣賞《冠軍之路》，導演龍男・以撒克・凡亞思（右）與立法委員蘇巧慧（左）共同出席映後。（蘇巧慧辦公室提供）

紀錄片《冠軍之路》上映2週票房突破4500萬，一舉登上臺灣紀錄片史票房第3名。前總統蔡英文觀影後分享：「這不只是一場比賽，更是一個時刻—提醒我們，臺灣曾經走到這裡，也一定還會再迎來這樣光榮的時刻。」運動部部長、曾獲奧運羽球金牌的李洋看完影片也以「選手身份」表示，對選手在比賽中面對的壓力感同身受，並非常感動。

前總統蔡英文昨（13）日透過小英之友會包場，欣賞《冠軍之路》，她在社群平台上透露自己觀影後的情緒非常強烈。決賽時因為人在國外，沒能即時和大家一起守在電視前或是親自到東京為臺灣加油，很謝謝導演把整個過程記錄下來，「讓我、也讓許多當時錯過的人，能再次感受那份屬於臺灣的榮耀與感動」。

此外蔡英文分享外國播報員用英文說出的觀察「這場比賽，讓世界理解什麼是臺灣」，她表示這份奪冠的感動，將成為好幾個世代臺灣人共同的記憶，並感性寫下「有時候，臺灣的內部會有紛擾；有時候，我們也會感到挫折，但我們總是一關一關地過，因為我們有韌性，有不服輸的精神」。

中職明星球員黃子鵬（左）與中職會長蔡其昌（右）出席映後，黃子鵬感性分享球迷是穩定球員的力量，讓大家有勇氣去突破自己的心理狀態。（牽猴子提供）

中華職棒會長蔡其昌日前攜中職明星球員黃子鵬驚喜現身映後，蔡其昌分享，臺灣球迷對棒球的情感極深，「因為太愛、太期待冠軍，才會在輸球時產生挫敗感」，也提到電影從2013年最接近打敗世界第一強國的時刻開始，將中華隊追求冠軍的歷程一路鋪陳，當年的選手們帶著種種歷練成為2024年的教練，世代交棒與傳承，陪伴年輕一輩的選手擊敗日本奪下冠軍，彷彿替所有球迷做一次情緒的整理與安放。

黃子鵬對著滿場觀眾分享長達5分鐘的感想，他坦言球員在場上並沒想像中那麼堅強，會受輿論跟期待影響，而球迷就是一股穩定他們的力量。黃子鵬回憶起過往在國際賽投球時，曾因壓力過大顫抖、難以控球的經驗，那時候失敗的感覺仍記憶猶新，因此對2024年拿下世界冠軍的那刻，他很感謝有球迷的存在，無形之中給所有球員團結凝聚的力量，並感性表示「冠軍是一個附加價值，重點是比賽過程中的氛圍會記一輩子」，讓球迷紛紛紅了眼眶。

