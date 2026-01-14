《冠軍之路》票房破4500萬 躍升台灣影史紀錄片票房第3名

前總統蔡英文（中）13日參加小英之友會包場欣賞《冠軍之路》，導演龍男以撒克凡亞思（右）與立法委員蘇巧慧共同出席映後。（蘇巧慧辦公室提供）

紀錄片《冠軍之路》上映2周票房突破4500萬，一舉躍升台灣紀錄片史票房第3名，口碑熱度持續發酵，在2026年3月世界棒球經典賽來臨前夕，這部片榮耀與堅毅不屈的台灣精神，更成為全民提振士氣的關鍵動力。前總統蔡英文看完電影後感動分享：「這不只是一場比賽，更是一個時刻，提醒我們，台灣曾經走到這裡，也一定還會再迎來這樣光榮的時刻。」

運動部部長同時也是奧運羽球金牌國手的李洋表示相當感動，中職會長蔡其昌更偕明星球員黃子鵬驚喜現身映後分享心情，還有啦啦隊與應援團長帶動全場熱唱「台灣尚勇」，不僅重回當年的榮耀時刻，也讓激勵人心的《冠軍之路》感動口碑全面延燒。

前總統蔡英文13日透過小英之友會包場，欣賞到《冠軍之路》，她在社群平台上透露自己觀影後的情緒非常強烈。決賽時因為人在國外，沒能即時和大家一起守在電視前或是親自到東京為台灣加油，很謝謝導演把整個過程記錄下來，「讓我、也讓許多當時錯過的人，能再次感受那份屬於台灣的榮耀與感動。」

除了名人跟球員的分享，周末的映後活動同樣熱血沸騰，中華隊應援團長Travis崔維斯、York與啦啦隊秀秀子現身帶動應援，喊著「We are！Team Taiwan！」口號、熱唱「台灣尚勇」，只見球迷身穿球衣、手搭著肩齊聲合唱，還有人吹汽笛喇叭助陣炒熱氣氛，彷彿就在球場看台上激動幫球員加油打氣。

隨著討論度持續攀升，全台包場活動也不間斷展開，其中花蓮門諾醫院特別包場，邀請光復鄉的棒球隊選手們一起進戲院欣賞《冠軍之路》，將中華隊「不放棄」的運動精神，傳遞給正在重建道路上的小球員們。

