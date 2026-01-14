《冠軍之路》票房破4500萬！躍升台灣紀錄片影史第3
由威剛科技、中華職棒出品2026年最強大紀錄片《冠軍之路》（HERO！HITO！），上映2週票房突破4500萬，一舉躍升臺灣紀錄片史票房第3名。
前總統蔡英文看完電影後感動分享：「這不只是一場比賽，更是一個時刻—提醒我們，臺灣曾經走到這裡，也一定還會再迎來這樣光榮的時刻。」運動部部長同時也是奧運羽球金牌國手的李洋表示相當感動。
中職會長蔡其昌更偕明星球員黃子鵬驚喜現身映後分享心情，還有啦啦隊與應援團長帶動全場熱唱「臺灣尚勇」，不僅重回當年的榮耀時刻，也讓激勵人心的《冠軍之路》感動口碑全面延燒。
蔡英文看《冠軍之路》：將成為好幾世代臺灣人共同記憶
前總統蔡英文昨（13）日透過小英之友會包場，欣賞到《冠軍之路》，她在社群平台上透露自己觀影後的情緒非常強烈。
她說，決賽時因為人在國外，沒能即時和大家一起守在電視前或是親自到東京為臺灣加油，很謝謝導演把整個過程記錄下來，「讓我、也讓許多當時錯過的人，能再次感受那份屬於臺灣的榮耀與感動」，
此外蔡英文分享外國播報員用英文說出的觀察「這場比賽，讓世界理解什麼是臺灣」，她表示這份奪冠的感動，將成為好幾個世代臺灣人共同的記憶。
並感性寫下「有時候，臺灣的內部會有紛擾；有時候，我們也會感到挫折，但我們總是一關一關地過，因為我們有韌性，有不服輸的精神」。
她同時也透過《冠軍之路》許下期許：「我相信，未來的臺灣，會讓世界看到一個更堅定、更傑出、也更被記住的臺灣。」
運動部部長同時也是奧運羽球金牌選手的李洋，日前和立法委員蘇巧慧出席電影活動，在映後分享以「選手身份」觀影的心情。
他透露自己非常感動，同時也對選手面對壓力與期待的心理狀態感同身受，好奇導演如何揣摩、拍攝《冠軍之路》？
導演龍男・以撒克・凡亞思表示，這是臺灣第一個成人棒球階級的冠軍，也是臺灣棒球最重要的一個時刻，能有機會記錄下來會是很棒的事情。
而紀錄片在開拍的不被看好，更讓他覺得肩上的責任越大，因為每個人都會碰到這種不被看好的困難。
他說，在《冠軍之路》中可以看到球員不顧輿論聲浪，只專注在球場上努力投球揮棒，最後扛住壓力奪下冠軍，讓這部片成為2026開年最能代表臺灣棒球精神、也最熱血激勵人心的作品。
《冠軍之路》不單是紀錄臺灣棒球在2013年經典賽的憾事，到2024年世界棒球12強賽奪冠的翻身過程，也揭秘球員遠赴他鄉刻苦練習的故事。
在運動賽事裡，除了贏球讓臺灣和世界對話，更找到屬於自己的意義，那些不服輸、堅持、熱血與治癒的道理。
中華職棒會長蔡其昌日前攜中職明星球員黃子鵬驚喜現身映後，蔡其昌分享，臺灣球迷對棒球的情感極深，「因為太愛、太期待冠軍，才會在輸球時產生挫敗感」。
他也提到電影從2013年最接近打敗世界第一強國的時刻開始，將中華隊追求冠軍的歷程一路鋪陳，當年的選手們帶著種種歷練成為2024年的教練，世代交棒與傳承，陪伴年輕一輩的選手擊敗日本奪下冠軍，彷彿替所有球迷做了一次情緒的整理與安放。
黃子鵬也對著滿場觀眾分享長達5分鐘的感想，他坦言球員在場上並沒有想像中那麼堅強，會受到輿論跟期待的影響，而球迷就是一股穩定他們的力量，讓大家有勇氣去突破自己的心理狀態。
黃子鵬回憶起過往在國際賽投球時，曾因壓力過大顫抖、難以控球的經驗，那時候失敗的感覺仍記憶猶新，因此對2024年拿下世界冠軍的那刻。
他很感謝有球迷的存在，無形之中給了所有球員團結凝聚的力量，並感性表示「冠軍是一個附加價值，重點是比賽過程中的氛圍會記一輩子」，讓球迷紛紛紅了眼眶。
應援團長、啦啦隊應援 觀眾高唱「臺灣尚勇」
除了球員的分享，週末的映後活動同樣熱血沸騰，中華隊應援團長Travis崔維斯、York與啦啦隊秀秀子現身帶動應援。
喊著「We are！Team Taiwan！」口號、熱唱「臺灣尚勇」，只見球迷身穿球衣、手搭著肩齊聲合唱，還有人吹汽笛喇叭助陣炒熱氣氛，彷彿就在球場看台上激動幫球員加油打氣。
隨著討論度持續攀升，全臺包場活動也不間斷展開，其中花蓮門諾醫院特別包場，邀請光復鄉的棒球隊選手們一起進戲院欣賞《冠軍之路》。
將中華隊「不放棄」的運動精神，傳遞給正在重建道路上的小球員們，讓他們在球場重建的日子裡，依舊堅定對棒球的熱愛。
導演龍男・以撒克・凡亞思和監製張永昌也親自到場，與小球員相見歡、分享創作歷程，期盼藉由電影帶給小球員們滿滿力量與鼓勵。
