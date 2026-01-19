《冠軍之路》票房破5000萬！球員陳冠宇驚喜現身 分享訓練甘苦談

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導

年度最熱血紀錄片《冠軍之路》上映後口碑持續發酵，票房累積至今正式突破5788萬元，寫下台灣紀錄片影史重要里程碑。自《冠軍之路》上映以來，中華職棒會長蔡其昌、導演龍男・以撒克・凡亞思、監製張永昌、黃瓀潢、球員、應援團、啦啦隊員分頭進行戲院跑場活動已超過80場。

上週末舉辦的映後特別場同樣熱血沸騰，暫時自國訓中心請假前來參與的中職明星球員陳冠宇驚喜現身之外，中華隊應援團長小白、York、Travis崔維斯與啦啦隊若潼也現身映後帶動應援，齊聲高喊「We are！Team Taiwan！」，現場氣氛宛如球場看台。

陳冠宇表示，透過紀錄片重新回顧比賽激動時刻格外特別，也感謝導演留下這段珍貴回憶，並鼓勵大家多多進場支持。現場也有家長帶著孩子進戲院，甚至有年紀不到10歲的小朋友直言：「我以後也想當棒球員！」陳冠宇則笑著回應，「打棒球真的很辛苦，自己從小三開始訓練，暑假在烈日下流汗、上課之餘仍持續練習。」但也正是這些日復一日的累積，才能站上場上迎接關鍵時刻。

暫時自國訓中心請假前來參與的中職明星球員陳冠宇驚喜現身之外，中華隊應援團長小白也現身映後帶動應援。（圖／牽猴子提供）

不少觀眾在映後分享，自己並非球迷，卻在觀影過程中數度紅了眼眶，認為電影不只是在講冠軍，而是在講「面對壓力時如何撐下去」、「在不被看好時仍然選擇相信自己。」啦啦隊若潼則分享，即使已知勝負，再次觀影仍會為關鍵時刻緊張不已、起雞皮疙瘩。她強調，「這部片不只是給喜歡棒球的朋友，也適合所有在人生中不順遂或不被看好時，卻仍努力撐過來的人，回頭看都會是寶貴養分。」





