《冠軍之路》票房破8000萬！全家動員「加油棒」搬進戲院

《冠軍之路》邀請富邦悍將啦啦隊成員 Jessy現身戲院。（牽猴子提供）

今（6日）天世界棒球經典賽中華隊30位正選名單正式揭曉，棒球題材紀錄片《冠軍之路》票房也累積至8026萬元，全臺觀眾棒球魂同步被點燃，成為最佳賽前暖身。

《冠軍之路》不僅重現前年世界棒球經典賽奪冠歷程，更傳遞運動家精神，成為跨世代討論與感動的熱血體驗，副總統蕭美琴、行政院院長卓榮泰與運動部長李洋也親自推薦。上週該片舉辦「加油棒應援場」， 將熟悉的加油棒文化搬進戲院，讓大家看完片還能在啦啦隊帶領之下將那股熱血吶喊出來！

《冠軍之路》透過運動員面對壓力、挫折與選擇的真實歷程，傳遞努力、堅持與團隊合作的核心價值。為讓更多觀眾以輕鬆、有參與感的方式走進戲院，《冠軍之路》持續以多元形式與觀眾互動，邀請中華隊官方應援啦啦隊CT AMAZE成員Jessy，以及中華隊應援團長小白與 TRAVIS 崔維斯，分別現身北部與南部場次，帶領觀眾揮舞加油棒、齊聲應援。不少家長帶著孩子一同參與，讓電影不只停留在賽事回顧，更成為親子之間共享熱血與情感的全新觀影體驗！

副總統蕭美琴(右三)感謝導演龍男・以撒克・凡亞思(右二)及團隊以《冠軍之路》記錄振奮全臺灣人心的棒球歷史時刻。（翻攝自蕭美琴 Bi-khim Hsiao臉書）

行政院院長卓榮泰日前與運動部長李洋一同前往國訓中心棒球場，關心正在集訓備戰經典賽的中華隊國手，同時推薦《冠軍之路》。副總統蕭美琴先前到場觀影力挺，她特別感謝導演龍男・以撒克・凡亞思，以及攝影、剪輯團隊，細膩記錄下這場振奮全臺灣人心的棒球歷史時刻。她指出：「臺灣的路和這條冠軍之路其實一樣，一路上我們都面臨各種挑戰，但我們終究會以韌性與勇氣，讓世界聽見臺灣的名字。」

片商宣布《冠軍之路》2月6日起，12歲以下觀眾於指定影城通路購買《冠軍之路》電影票，即贈限量的紀念充氣加油棒，鼓勵學童觀賞電影。此外，本週六（2月7日）將於台南南台影城、週日（2月8日）於台中王牌映画影城，與破億電影《大濛》共同舉辦「勇敢＆勇氣聯映特別場」，透過兩部作品串聯臺灣人在逆境中選擇前進、彼此扶持的精神故事，連映場現正開賣中。

