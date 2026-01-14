《冠軍之路》票房突破4500萬 躍升臺灣紀錄片史第3

記者王丹荷／綜合報導

紀錄片《冠軍之路》（HERO！HITO！）上映2週票房突破4500萬，一舉躍升臺灣紀錄片史票房第3名。

前總統蔡英文昨（13）日透過小英之友會包場，觀影後她在社群平台上透露自己的情緒非常強烈，「這不只是1場比賽，更是1個時刻－提醒我們，臺灣曾經走到這裡，也一定還會再迎來這樣光榮的時刻。」決賽時因為人在國外，沒能即時和大家一起守在電視前或是親自到東京為臺灣加油，很謝謝導演把整個過程記錄下來，「讓我、也讓許多當時錯過的人，能再次感受那份屬於臺灣的榮耀與感動。」

廣告 廣告

蔡前總統也分享外國播報員用英文說出的觀察「這場比賽，讓世界理解什麼是臺灣」，她表示這份奪冠的感動，將成為好幾個世代臺灣人共同的記憶，並感性寫下「有時候，臺灣的內部會有紛擾；有時候，我們也會感到挫折，但我們總是一關一關地過，因為我們有韌性，有不服輸的精神」，同時也透過《冠軍之路》許下期許：「我相信，未來的臺灣，會讓世界看到一個更堅定、更傑出、也更被記住的臺灣。」

運動部長同時也是奧運羽球金牌選手的李洋日前出席電影活動，在映後分享以「選手身份」觀影的心情，他透露自己非常感動，同時也對選手面對壓力與期待的心理狀態感同身受，好奇導演如何揣摩、拍攝《冠軍之路》？

導演龍男・以撒克・凡亞思表示，這是臺灣第1個成人棒球階級的冠軍，也是臺灣棒球最重要的時刻，能有機會記錄下來會是很棒的事情，紀錄片在開拍時不被看好，更讓他覺得肩上的責任愈大，因為每個人都會碰到這種不被看好的困難；在《冠軍之路》中可以看到球員不顧輿論聲浪，只專注在球場上努力投球揮棒，最後扛住壓力奪下冠軍。

《冠軍之路》不單是紀錄臺灣棒球在2013年經典賽的憾事，到2024年世界棒球12強賽奪冠的翻身過程，也揭秘球員遠赴他鄉刻苦練習的故事；在運動賽事裡，除了贏球讓臺灣和世界對話，更找到屬於自己的意義，那些不服輸、堅持、熱血與治癒的道理。

此外，花蓮門諾醫院特別包場邀請光復鄉的棒球隊選手們觀影，期望將中華隊「不放棄」的運動精神傳遞下去。龍男・以撒克・凡亞思和監製張永昌也親自到場，與小球員分享創作歷程，期盼藉由電影帶給小球員們滿滿力量與鼓勵。

花蓮門諾醫院包場邀請光復鄉的棒球隊選手們欣賞《冠軍之路》，導演龍男・以撒克・凡亞思（右）和監製張永昌（左）親自到場與小球員相見歡。（牽猴子提供）