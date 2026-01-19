《冠軍之路》票房突破5788萬！陳冠宇經典賽集訓請假現身影城
年度最熱血紀錄片《冠軍之路》上映後口碑持續發酵，不僅成功吸引大量棒球迷走進戲院，也讓許多原本對棒球並不熟悉的觀眾深受感動，票房累積至今正式突破5788萬元，寫下臺灣紀錄片影史重要里程碑。
適逢世界棒球經典賽（WBC）中華隊日前展開集訓，開訓當天現場播放紀錄片主題曲〈今天的我〉，再次引發觀眾共鳴。
許多觀眾分享紀錄片最打動人的是片中真實呈現的努力、挫折與撐過低潮的過程；也有網友提到正值學測壓力，會帶著歌詞中「今天的我會相信自己更多一點」的信念，勇敢面對人生關卡。
紀政感動力推：追求「運動員精神」是人生最珍貴資產
隨著期末考結束，許多中學生跟家長進戲院一起欣賞，不只年輕世代與非球迷被感動，首位獲得奧運田徑獎牌的亞洲女子運動員、被譽為「飛躍羚羊」的紀政，也分享觀影心情。
她說，「長年在國外比賽，又因個人項目，我一直很羨慕棒球選手，能在家鄉享受全場為自己和臺灣加油的氛圍，真的非常感動。」
她指出，運動不僅能團結人民、提升國際能見度，也能增進個人身心健康、為社會帶來正面能量，「支持運動，絕對值得成為全民運動！」紀政也強調：「即使不是運動員，只要在人生中願意追求正確且積極的『運動員精神』，都會是我們人生路上的珍寶。」
自《冠軍之路》上映以來，中華職棒會長蔡其昌、導演龍男・以撒克・凡亞思、監製張永昌、黃瓀潢、球員、應援團、啦啦隊員分頭進行戲院跑場活動已超過80場。
上週末舉辦的映後特別場同樣熱血沸騰，暫時自國訓中心請假前來參與的中職明星球員陳冠宇驚喜現身之外，中華隊應援團長小白、York、Travis崔維斯與啦啦隊若潼也現身映後帶動應援，齊聲高喊「We are！Team Taiwan！」，現場氣氛宛如球場看台。
陳冠宇表示，透過紀錄片重新回顧比賽激動時刻格外特別，也感謝導演留下這段珍貴回憶，並鼓勵大家多多進場支持。現場也有家長帶著孩子進戲院，甚至有年紀不到10歲的小朋友直言：「我以後也想當棒球員！」
陳冠宇則笑著回應：「打棒球真的很辛苦，自己從小三開始訓練，暑假在烈日下流汗、上課之餘仍持續練習。」但也正是這些日復一日的累積，才能站上場上迎接關鍵時刻。
不少觀眾在映後分享，自己並非球迷，卻在觀影過程中數度紅了眼眶，認為電影不只是在講冠軍，而是在講「面對壓力時如何撐下去」、「在不被看好時仍然選擇相信自己」。
啦啦隊若潼則分享，即使已知勝負，再次觀影仍會為關鍵時刻緊張不已、起雞皮疙瘩。她強調：「這部片不只是給喜歡棒球的朋友，也適合所有在人生中不順遂或不被看好時，卻仍努力撐過來的人，回頭看都會是寶貴養分。」
《冠軍之路》24日將舉辦台北、新竹、台中3地「親子限定場」，邀請家人與小孩一同觀賞，為了將運動精神與片中的勇氣更落實傳達給下一代，只要來觀影的成員至少一位為國小以下孩童，就可免費欣賞紀錄片電影，詳細活動辦法公布於報名網站。
