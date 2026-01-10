《冠軍之路》票房衝破3500萬 賴清德激動喊：這個劇本只有上帝寫得出來

紀錄片《冠軍之路》自元旦正式上映後，票房已經衝破3500萬，登上台灣紀錄片影史票房第5名，也是紀錄片票房飆升最快的電影。從小熱愛棒球的總統賴清德看完後坦言，心情輕鬆也很激動，並深深表達對製作團隊的敬意。

紀錄片《冠軍之路》自元旦正式上映後，票房已經衝破3500萬，登上台灣紀錄片影史票房第5名。（圖／牽猴子 提供）

賴清德看完片後難掩激動表示：「我覺得《冠軍之路》更像是一部表現台灣精神的一部紀錄片！真的是充滿了感動、充滿了感激，也充滿了不可思議，我要呼籲不管你愛不愛棒球，其實你都應該要買票，進到這個戲院來看一看這部紀錄片電影。」

廣告 廣告

賴清德坦言，在工作忙碌期間能抽出時間看到《冠軍之路》心情輕鬆也很激動，並深深表達對製作團隊的敬意：「花了那麼多的時間，收集那麼多的影片、訪問那麼多人，然後把它串聯成一部這麼好的劇情，它不是單純的紀錄片，是一個非常深入非常棒、非常有感情、非常激勵的一部電影。」

總統賴清德抽空欣賞紀錄片《冠軍之路》，分享激動心聲。（圖／牽猴子 提供）

賴清德感觸很深的是，「每一位選手在不被看好的狀況下，帶著拼勁，克服各種困難，然後團結一致在場上爭取最好的成績，為國家爭取最好的榮譽，然後一步一步走上冠軍之路。」他特別提到中職球星黃恩賜為了球賽，差點讓新娘獨自站上婚禮舞台，還有林家正15歲一個人到美國深造，以及林昱珉從小就設定人小志氣高的目標，陳傑憲旅日進修的艱辛過程，球員們帶著自己的生命歷程最終成為國家隊並奪得冠軍，都讓他相當動容。

賴清德回想起2024年台灣隊奪冠的過程，不禁說道：「這個劇本大概只有上帝寫得出來。」

監製張永昌也感性表示，非常感謝一路支持的夥伴們，也感謝導演給他這個機會，完成一段難忘的旅程。「從籌備到完成，我們真的走了很長一段路，如今能在大銀幕上與大家分享，心中滿是感動。」另一位監製黃瓀潢則簡短卻真摯地說：「這一路走來真的很辛苦，但我們做到了！」《冠軍之路》現正熱映中。

延伸閱讀

李多慧入鏡《冠軍之路》遭罵「關她屁事」！粉絲回嗆：挺中華隊就夠了

《冠軍之路》創台影史紀錄片票房記錄 蔡其昌曝「觀影4症狀」：會失控

夢回12強！紀錄片《冠軍之路》藏洋蔥 朱育賢攜家人二刷